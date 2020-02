Hořava: Nepřišel jsem uvolňovat atmosféru ani Spartu zachraňovat

„Hrozně se mi zápas líbil. Hráči chtěli, dřeli. Bylo to bezvadný. Jsou tam chyby, ale při takovém nasazení se dají odstranit nebo minimalizovat,“ začal tiskovou konferenci po výhře.

Jak vlastně vypadala jednání se Spartou?

Všechno to bylo strašně narychlo. Ale opravdu hrozně.

Máte lhůtu, do kdy chcete mít asistenty? (Dosud s ním jsou nadřízení Ton a Hlinka)

Nemáme, pracujeme na tom. Oslovili jsme kolegu a čekáme, jak se rozhodne. A chtěl bych říct, že se to sice nazývá asistent, ale já bych si rád našel kolegu. Ne, že všechno kontroluju. Ani předtím v Boleslavi (sezona 2018/19) jsem asistenty neměl. Rulík a Patera byli kolegové, bylo jedno, kdo je na veřejnosti označován jako hlavní.

Teď k zápasu. Cítil jste z týmu bojovnost? V posledních týdnech mu chyběla.

To můžu těžko hodnotit. Mně se to dnes líbilo. Hráči byli nabuzení, byli v tempu, hrálo se bez záludností na obou stranách.

Potřebovalo mužstvo po čtyřech prohrách uvolnit atmosféru?

Já jsem nepřišel nic uvolňovat. Od toho tu nejsem, atmosféra je hráčů. My trenéři jim pomůžeme v tréninku a práci.

A co týmu chybí?

Chcete ode mě moc. Nebudu teď dělat chytráka, co Spartě chybí. Vždyť jsem od soboty nestihl skoro nic poznat. Měli jsme dva tréninky, hráči ochotně pracovali, nepřemýšleli, jestli moc nebo málo. S tím se šlo do zápasu příjemně.

Ocitl jste se v roli záchranáře?

Já nic nezachraňuju! Sparta byla třetí, když jsem přišel (směje se). Nejde o jedenácté místo, jako jsem zažíval v minulosti.

Bude důležité udržet Spartu v první šestce?

Možná to bude znít divně, ale nestarám se o umístění. Strašně rád pomůžu k tomu, aby hra vypadala jako dneska v těch lepších okamžicích.

Na čem tedy zapracovat?

Na spolupráci v pětkách. Aby se lépe reagovalo na různé situace. Je určité omezení, že máme zraněné hráče (Tomášek, Kvapil, Růžička, Piskáček), ale to teď mají všichni, na to se nevymlouváme. Teď nemůžu o žádném hráči říct, že by propadl. Vůbec.

Nový trenér Sparty Miloslav Hořava vedl sobotní trénink. Vedle něj je Michal Řepík.

Mluvilo se o tom, že Spartě chybí kondice. Jak se vám tým jeví?

Doufám, že po mně nechcete, abych se zachoval jako jouda, co bude říkat, že je tým bez kondice. Nezlobte se, to by nebylo kolegiální (vůči odvolanému Kruppovi).

Máte teď s Michalem Neuvirthem i mladíkem Wolfem čtyři brankáře, jak to budete točit?

Budeme se radit s trenérem brankářů. Michalovi stoprocentně šanci dáme, jestli na tom bude zdravotně v pořádku, ale nutit ho nemůžeme, jinak by se stav zhoršil.

Plánoval jste hledat práci v zahraničí, proč to nevyšlo?

Byl jsem ve Švédsku asi třikrát na stáži, dostal jsem i nabídku do nižší ligy, což by mi nevadilo, ale tým neměl ambice postoupit, a to se mi nelíbilo. Jinak jsem s tím hrozně spokojený.

Takže se povedlo zdokonalení?

To nelze říct, ale mám pocit, že jsem viděl, jak to vypadá jinde.

Sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata říkal, že vás lanařil zpět, bylo to ve hře?

Kontakt tam byl, ale už tehdy při odchodu jsem klukům říkal, že Rulík s Paterou jsou výborní trenéři, tým teď hraje výborně a neumím si představit, že bych jim do toho vlezl. A třeba jim to i kazil. To v žádném případě.

Prý jste ale zůstávali ve spojení od začátku sezony.

V takovém kamarádském, zavolali jsme si, ale vyloženě rady jsem nedával.