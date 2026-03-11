Tipsport extraliga 2025/26

Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

  11:57
Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce extraligových hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve kterém uvedl, že jej mrzí, že nedokázal Bruslařům více pomoct. Středočeši skončili v základní části třináctí a nepostoupili do předkola play off.

Trenér Miloš Hořava. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Nějakým způsobem to tomu nasvědčovalo a postupně to k tomu i směřovalo. Smutný z toho ale určitě jsem. Nejvíc mě mrzí to, že jsem nedokázal hráčům pomoct, aby se tým víc semkl a fungoval tak, jak by měl. Musím přiznat, že to bylo jedno z nejtěžších angažmá za posledních patnáct let. Nevyrovnanost výkonů byla obrovská. Do dneška si pořád kladu otázku, proč to tak bylo,“ řekl Hořava.

Bývalý vynikající obránce přišel do Mladé Boleslavi na začátku listopadu, kdy nahradil odvolaného Richarda Krále. Uvedl, že byl s vedením klubu od začátku domluvený na spolupráci jen do konce sezony. „A pro klub jedině dobře. Protože nový impulz je tu potřeba. Mám Boleslav upřímně rád a přeju jí, aby to napříště vypadalo podstatně lépe,“ uvedl Hořava.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu.

Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě...

11. března 2026  7:43

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

David Pastrňák před brankářem Darcym Kuemperem.

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti...

11. března 2026  5:36,  aktualizováno  6:11

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Matěj Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch. Stránský působí v...

10. března 2026  20:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42,  aktualizováno  10. 3. 20:09

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

