Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

„Nějakým způsobem to tomu nasvědčovalo a postupně to k tomu i směřovalo. Smutný z toho ale určitě jsem. Nejvíc mě mrzí to, že jsem nedokázal hráčům pomoct, aby se tým víc semkl a fungoval tak, jak by měl. Musím přiznat, že to bylo jedno z nejtěžších angažmá za posledních patnáct let. Nevyrovnanost výkonů byla obrovská. Do dneška si pořád kladu otázku, proč to tak bylo,“ řekl Hořava.
Bývalý vynikající obránce přišel do Mladé Boleslavi na začátku listopadu, kdy nahradil odvolaného Richarda Krále. Uvedl, že byl s vedením klubu od začátku domluvený na spolupráci jen do konce sezony. „A pro klub jedině dobře. Protože nový impulz je tu potřeba. Mám Boleslav upřímně rád a přeju jí, aby to napříště vypadalo podstatně lépe,“ uvedl Hořava.