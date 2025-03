Je jedno, kolik dní je pauza, říká Roman. Třinci prý Spartu vystřelil osud

14:55

Milan Doudera, obránce Českých Budějovic, vystřelil hokejovým Ocelářům Třinec čtvrtfinálového soupeře Spartu Praha, když v prodloužení rozhodl duel předkola s Libercem. „Je to osud, když nám Spartu vystřelil Milan, takhle to asi mělo být,“ zmínil někdejšího spoluhráče třinecký útočník Miloš Roman a připomněl, že Oceláři znají soupeře dobře z minulých let: „Bude to boj, bude to bitva. Těšíme se.“