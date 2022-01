Dostáváme hloupé góly, mrzí trenéra plzeňských hokejistů Říhu

„Snažíme se s tím rvát. Kádr je úzký, i minule ve Vítkovicích nám scházeli důležití hráči. Ale horší je, že poslední dobou dostáváme tak hloupé góly, až je to pro mě neuvěřitelné,“ ulevil si jeden z plzeňských trenérů Miloš Říha mladší.

Plzeň - Liberec Pátek 17.30 online

Minulou neděli na severu Moravy selhala Škoda v samotném závěru, když za stavu 2:2 inkasovala při čtyřminutovém vyloučení obránce Kvasničky. „Nechci komentovat, jestli to faul byl či nebyl. Ale my jsme předtím během střídání měli pětkrát kotouč na hokejce a vždy ho odevzdali soupeři. Až to vyústilo ve vyloučení. Pokud budeme dělat takové hlouposti, body sbírat nebudeme,“ mínil Říha.

S kolegou Baďoučkem apelují na hráče, aby vnímali maximální zodpovědnost. „Tím spíš, že všechny tři porážky přišly ve vyrovnaných zápasech. Zároveň ale nemá smysl se stresovat. Jsou před námi další utkání, musíme jít dál. Ale některé situace už nesmíme opakovat.“

V pátek v 17.30 hodin nastoupí Plzeň doma proti desátému Liberci, který čeká na výhru od 26. prosince. Čtyři minulé duely však prohrál vždy jen o gól, dvakrát až v prodloužení. „Každý tým o něco hraje a bude to čím dál vypjatější. Na každého soupeře jsme schopni něco vymyslet, ale teď nám to vydrželo jen první třetiny. Musíme hrát celých šedesát minut tak, jak si řekneme,“ zdůraznil Říha.