Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

„Bylo to na hraně,“ říkal zprvu komentátor České televize Robert Záruba.
Další záběry z několika různých úhlů ukazovaly odlišné pravděpodobnosti, rozestavění kamer totiž pohledy mírně zkreslovalo.
Z jedné strany se zdálo, že Kelemenova hůl přesně lemuje horní tyčku. Záběr přes celé hřiště zase nasvědčoval tomu, že slovenský forvard nastavil hokejku nad povolenou výšku.
„Řekněme, že tady hraje Kelemen lehce pod úrovní svých ramen, je vysoký 187 cm, branka je vysoká 122 cm. Situace je opravdu na hranici, nikdo si není úplně jist. Ale já bych řekl, že to je lehce nad úrovní břevna,“ myslel si Záruba.
Sudí Filip Vrba a Peter Stano si dávali záležet, aby rozhodli správně. V tak těsném zápase šlo totiž o zcela klíčový moment, Dynamo mohlo ve 36. minutě za sílícího tlaku snížit na 1:2, naopak Pražané udržet dvougólový náskok.
Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil
„Bylo to dlouhé. Měli jsme na střídačce tablet a vypadalo to, že to bylo vysokou, ale je jasné, že tohle řekneme. Dopadlo to pro nás dobře,“ povídal poté hostující obránce Mark Pysyk.
Kelemenův gól totiž sudí po táhnoucím se zkoumání neuznali.
„Z těch záběrů, co jsme našli, bylo vidět, že to hrál na úrovni ramen a on je vysokej. Zahrál to určitě na úrovni levýho ramene. Je to negól, respektujte to, děkuju,“ vysvětloval rozhodčí domácímu trenérovi Filipu Pešánovi.
Ten se verdiktu divil, možná i proto za ním sudí přijel před startem třetí třetiny, kdy mu znova tvrdil, že dle jejich uvážení záběry prokázaly, že o branku nešlo. „Oukej, jestli to takhle je, jestli ten záběr máte… My ho nemáme,“ odpovídal Pešán.
Na obou střídačkách logicky převládaly opačné emoce, byť i sparťanský útočník Michal Řepík uznal: „Nebylo to úplně ideální, vypadli jsme z tempa. Ale dobře, že gól neplatil!“
„Přitom na střídačce nám řekli, že nemají záběr, který by prokázal, že to byla vysoká hokejka. Pravidla říkají, pokud vím, jestli takový záběr nemají, tak platí rozhodnutí na ledě,“ divil se po utkání přímý aktér Kelemen.
Celá situace se řešila i na tiskové konferenci, nakonec ji však oba trenéři završili s úsměvem. Byť jeden byl spíše sladký a druhý poněkud hořčejší.
„Já toto nesmím komentovat. Sám jsem záběry viděl, prokazatelný záběr, že to byla vysoká hůl, jsem nikde nenašel,“ odpovídal Pešán, přičemž sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd reagoval: „My je máme, když tak vám je pošleme.“