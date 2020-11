Kluci makají. Věřím jim, uklidňuje situaci pardubický trenér Razým

„Nebude to vůbec nic nového. Zlín tenhle svůj hokej hraje už několik let a je s ním úspěšný, nepříjemný pro každého soupeře,“ řekl Milan Razým.

„V tom posledním utkání doma jsme Zlín přestříleli, ale v bráně bohužel stál výborný Libor Kašík. Pak jsme dostali dva góly po nahození puku od modré a teči nebo dorážce. Na to si musíme dát pozor,“ dodal Razým s odkazem na velmi dobře střílející zlínské beky a nebezpečnou práci v předbrankovém prostoru.

Je si však vědom, že Dynamo se musí soustředit hlavně na sebe. „Zápas bude o nás, o tom, jak se dokážeme zvednout. Klukům se teď moc nedaří, ale tréninky vypadají dobře. Ovšem kdo to neuvidí, tak tomu neuvěří,“ povzdechl si Razým. „Hráči skutečně makají a já věřím, že se to konečně přenese do utkání,“ dodal.

Poté co po ligovém restartu Dynamo vybouchlo na ledě pražské Sparty (1:7) a po zlepšeném výkonu mu nevyšel ani další venkovní duel s Plzní (2:5), měl s týmem pohovor jeho majitel Petr Dědek.

O schůzce s hráči, trenéry i vedením informoval na svém twitterovém profilu, kde koncem minulého týdne avizoval změny.

Kromě příchodu nového kouče brankářů Františka Brázdila už klub angažoval kanadského forvarda Anthonyho Camaru a také slovenského beka Marka Ďalogu.