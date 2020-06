Pardubický kouč Razým: Začátek soutěže by Kantor měl stihnout

„Letní příprava trvá už sedm týdnů, takže to určitě bylo fajn. Jsme rádi, že máme možnost rutinu nějak nabourat, je to příjemné zpestření. I když ne jednodušší, protože parametry ze suché přípravy se snažíme přenést i na ten led,“ říká kouč Dynama Razým.

Těší vás, že v kádru zůstali takřka všichni hráči, se kterými jste loni zachránili extraligu?

Je to pozitivní. V sestavě, ve které jsme odehráli závěr sezony, tým podával velmi dobré výkony a chtěli bychom na ně navázat. Když jsme viděli mladé kluky, jak nastoupili do tréninků nepřipravení, přestože dostávali tréninkové plány, tak se o spokojenosti mluvit nedalo, ale teď je musíme pochválit. Během posledních tří týdnů se našli a pochopili, že na sobě musí pracovat.

Karanténa tedy v tom smyslu představovala určité úskalí.

Asi ano. Kluci měli nejspíš v hlavě něco jiného a chvilku trvalo, než si to sedlo. Měli jsme ale dost času, takže podle mě jsme o nic nepřišli.

Kdy se k týmu připojí cizinci?

To je otázka. Situace po koronaviru je taková, že ti hráči sem v podstatě nesmí. Věříme, že po 20. červenci, kdy po volnu půjdeme znovu na led, už to bude tak uvolněné, že budou moci přicestovat. Třeba u Stěpana Zacharčuka jsme chtěli, aby tady byl už teď, ale bohužel.

Na ledě s vámi dnes byl také jeden nový brankář...

To je Jakub Soukup z partnerského Vrchlabí. Náš trenér brankářů ho chtěl poznat, i když práva na něj má Litvínov. Není to nic proti ničemu, že s námi trénuje. Uvidíme, jak se situace ve Vrchlabí vyvine, chceme, aby tam byl využíván jeden gólman, který nebude chytat u nás.

Zraněný gólman Pavel Kantor se na první trénink přišel podívat pouze o berlích, jaký je jeho stav?

Podle našich zpráv od doktora Holeky u něj proběhl chirurgický zákrok v pořádku a stejně tak rekonvalescence. Do přípravy se zapojí ještě v červnu, ale pouze na suchu. Na led by měl jít až ke konci července, kdy bude zbývat ještě deset týdnů do extraligy, takže ji snad v pohodě stihne.

Jaká je situace kolem Tomáše Rolinka, máte nové informace?

Ten na svůj chirurgický zákrok čeká, protože kvůli němu musí do zahraničí. Je to nějakých čtrnáct dní, co jsme se bavili naposledy, a pořád byl v očekávání - jak je to teď, nevím. Po operaci se uvidí, jak bude dlouhá rekonvalescence, od toho se bude všechno odvíjet.

Máte už nějakou představu o prvních přátelských zápasech?

Čtrnáct dní po našem červencovém návratu na led začíná Generali Cup, což je šest utkání. Jestli budeme hrát ještě něco před tím, to nevím. Domlouvali jsme se, že pokud tady bude trénovat Vrchlabí, zahráli bychom si ke konci července jen nějaký tréninkový duel. A ještě je možná v řešení nějaký ruský klub, který tu bude na soustředění.