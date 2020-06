Pardubický trenér Razým: Spokojený budu, až přijdou výsledky

„Příprava zatím probíhá podle našich představ, ale nerad bych mluvil o spokojenosti, o ní se můžeme bavit, až přijdou výsledky,“ říká Razým v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

„Jsem rád, že jsme konečně získali kondičního trenéra, který to má pod palcem,“ dodává.

Prvotní plány Východočechů při rozvržení letní přípravy byly takové, že po čtyřech týdnech z celkových deseti měla přijít sedmidenní pauza. Nakonec je to ale trochu jinak.

„V průběhu první části přípravy jsme usoudili, že vzhledem k připravenosti mladých hráčů by přestávka nebyla zas až tak vhodná. Trénujeme tedy normálně dál,“ vysvětluje Razým.

Do další fáze přípravy už by pardubickým hokejistům neměla zasáhnout pandemie koronaviru, která vrcholila právě během prvního bloku suchých tréninků. I když kouč Dynama tvrdí, že tým to nijak nepoznamenalo.

„Pandemie ovlivnila všechny z nás, měli jsme v hlavě něco jiného než hokej, ovšem naši přípravu to zasáhlo jen z toho pohledu, že kluci museli první týdny nosit roušky a nebylo možné využívat kabiny a sprchy. Jinak ne.“

Hlavním datem všech hráčů a trenérů HC Dynamo je teď 16. červen, kdy se tým poprvé projede po ledě.

„V posledních letech je tradicí, že mančafty chodí na led už v červnu. My to kvitujeme a těší se i hráči, kteří v minulosti byli klidně i tři měsíce bez ledu,“ říká Razým s tím, že vstup mezi mantinely nebude znamenat konec suché přípravy.

„Nadále ji budeme vhodně kombinovat. Led budeme sice využívat každý den, ale nebudou na něm všichni. Budou se po skupinách střídat tak, aby se kluci na ledovou plochu dostali dvakrát třikrát týdně,“ plánuje Razým.