Kloučkův zápas proti Plzni: dvakrát nahrál, pětkrát lovil

„Plzeň je známá tím, že chodí hodně do brány. Má na to výborné hráče, kterým to tam bohužel napadalo,“ smutnil dvacetiletý gólman po utkání.

Neměl to v něm vůbec jednoduché. Po výše popsaných čtyřech gólech už to bylo 5:2 pro Plzeň, Klouček totiž jednou lovil puk ze sítě i předtím - z úvodní plzeňské střely v utkání.

„Inkasovat hned z první větší šance mi vůbec nepomohlo, ale nemůžu se na to vymlouvat. Neměl jsem ani moc jiných zákroků, Plzeň byla výborná. Nic mi nechodilo třeba ani na břicho. Zkrátka: co střela, to gól,“ popisoval Klouček.

Z brány se mu ale přesto nechtělo. Směrem ke střídačce se rozjel až ve chvíli, kdy opravdu uviděl blížícího se Ondřeje Kacetla, se kterým ještě prohodil pár slov.

„Vždycky to je o takové vzájemné podpoře. Jakože dobrý, v klidu... Já Ondrovi jen říkal, ať to zvládne. Tohle se prostě někdy stane,“ nehroutil se.

U maskovaných mužů se, co do statistik, počítají hlavně procenta úspěšnosti a obdržené góly na utkání. Klouček však v zápase s Plzní do hry čísel promluvil i z pozice hráče v poli. Připsal si dvě „áčka“ u dvou totožných gólů Briana Ihnacaka: zastavil puk za bránou, sebral jej Nicholas Schaus a rozehrál právě na Ihnacaka, který zavěsil do šibenice.

„To byla fakt jen náhoda. Na tréninku se tomu sice věnujeme, ale rozehrávka rozhodně není mojí silnou stránkou. Ještě mám pořád na čem pracovat,“ uznal Klouček.

V produktivitě gólmanů však rázem poskočil na třetí místo. „A kdybych nestřídal, možná bych těch asistencí měl ještě víc,“ smál se Klouček.

Na vtipy ale rozhodně není prostor, alespoň ne v Dynamu. Pardubické hokejisty už dnes od 18 hodin čeká domácí souboj s Mladou Boleslaví. „Je dobře, že dostaneme hned šanci na nápravu. A alespoň se posadíme na zadek. Určitě to není tak, že dvakrát zabodujeme a začne to jít. Pořád máme na čem pracovat a věřím, že proti Boleslavi to bude o mnoho lepší,“ přál si.