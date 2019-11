Pokora a žádné šaškování. Dáváme si pozor, říká Jurčina o sparťanské jízdě

Fyzicky vypadala Sparta víc připravená. Byla rychlejší, tvrdší, jenže Kladno nedostatky dohánělo zarputilostí, a tak v polovině extraligového duelu 22. kola vedlo 2:1.

K obratu nakonec pomohly góly sparťanských obránců Jana Košťálka a Milana Jurčiny a také zranění Jaromíra Jágra.

Vybojovaná výhra, že?

Celkem napínavý zápas, taková natahovaná, k tomu dalo Kladno dvě tyčky. Přitom jsme měli velké šance, třeba ten únik dvou na brankáře. Godla (kladenský brankář Denis Godla) byl výborný, vychytal asi tři nebo čtyři góly.

Také jste měli výraznou střeleckou převahu.

Musíme se víc koncentrovat. Hráli jsme dobře, ale vlastní šance jsme laxně zahazovali, nedávali jsme do nich důraz.

Chtělo to víc zjednodušit? Podobně jako u vašeho gólu?

Co nám dovolili, to jsme plnili, útok hrál výborně, ale musíme zlepšit koncovku, protože šance často ztroskotaly jen na brankáři.

Kdežto Kladno tolik příležitostí nemělo, zato byly vážné.

Hlavně ty dvě břevna... Měli jsme štěstí, že puky vyletěly někam nahoru.

Chyběl vám zraněný Řepík?

Tak je to lídr, náš kapitán. Chybí citelně. Někteří ale díky tomu dostali víc času na ledě a vrátili to prací.



Připravovali jste se na Jágra nějak?

Nemyslím. Každý ví, o koho jde. Musíte si na něj dát pozor, když má puk, smrdí to gólem. Je to ikona celosvětového hokeje, rozdílový hráč.

Máte 17 výher z 18 zápasů, těší vás to?

Je to taky nebezpečný, ale chodíme do zápasů s pokorou, jako by se nic nedělo. Trenéři nás výborně chystají, dělají videa, mítinky. A my nikde nelétáme, máme nohy na zemi. Na tréninku každý tvrdě pracuje.

Opravdu je pokora v kabině takhle cítit?

Ano, o ničem velkém nemluvíme, nikdo nemachruje ani nešaškuje. Dáváme si pozor.