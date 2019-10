Pořízek Sparty přitvrdil premiéru. Metr sudích je nezvyk, uznal Jurčina

Jenže právě tohle pražskému týmu scházelo. Defenziva Sparty sice nepostrádá velká jména, někdy však byli její obránci efektivnější v útoku než dozadu. Chyběl ryzí obranář, který by spolehlivě zatmelil mezery vzniklé ofenzivními výpady.

„Milan tohle typologicky splňuje na výbornou. Je velký, silný, rychle dává puky od sebe,“ chválí parametry 36letého beka asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. „V minulé sezoně jsme měli druhou nejproduktivnější obranu v extralize, ale potřebovali jsme ještě někoho takového.“

Milan Jurčina prodal své přednosti už v prvním utkání za Spartu. V nedělním střetnutí s Pardubicemi (2:1P) si kromě zmíněného hitu na Koláře připsal také tři bloky. Jedním z nich zabránil téměř jistému gólu, když se před pardubickým Hovorkou objevila odkrytá branka Pražanů.

„Jen jsem si do toho klekl, ani jsem neviděl, že je branka prázdná. Dobře, že mě to trefilo,“ pokračoval v rutinním tónu mazák, jenž si na konci zápasu zažil i krušnou chvilku, když se nechal vyloučit dvě minuty před koncem za stavu 1:1.

„Do soupeře jsem jenom ťuknul. ale chlapci holt vyletěly nohy. Musím si zvyknout na pískání, jaké tady máte, moje chyba. Pocity na trestné ale pak byly strašné, naštěstí kluci odehráli oslabení výborně,“ oddechl si Jurčina, který má na kontě 430 duelů v NHL. Část ročníku 2012/13 strávil v Chomutově, načež se vydal na několik štací po celé Evropě, než se do české extraligy vrátil v dresu Sparty.

„Je to frajer, který byl léta v NHL, může přinést hodně zkušeností a to i ukázal. Bylo to na ledě hodně znát. Všichni jsme viděli, že rád rozdá tělo. Ještě aby ne, s takovou hordou,“ chválil nového pomocníka sparťanský gólman Matěj Machovský.

Jurčina před ním utvořil obrannou dvojici s rychlým ofenzivním bekem Markem Ďalogou, kterého zná dobře ze slovenské reprezentace. „Ďalo, to je úplná Sáblíková!“ směje se Jurčina. „Vidím z něj jen letící dres. Snažil jsem se mu to dávat, protože pak víte, že je to v bezpečí. Něco jsme spolu odehráli, takže víme, co od sebe můžeme čekat.“

Slavné číslo 68 Milan Jurčina byl hlavně z reprezentace zvyklý nosit číslo 68, které však v české extralize patří jinému slavnému nositeli - Jaromíru Jágrovi. Slovenský bek však po příchodu do Sparty na čísle nelpěl a spokojil se s jakýmkoliv volným trikotem. Nastupuje tak s číslem 84.

Teď už se jenom vrátit do řádného zápasového tempa. Jurčina zůstával dlouho po startu sezony bez angažmá, než se minulý týden dohodl na zkoušce ve Spartě do reprezentační pauzy (začíná 7. listopadu). Poslední tři sezony strávil v německém Norimberku.

„Nehrál jsem hokej v soutěžním tempu půl roku, takže posledních deset minut jsem byl trochu v křečích. Ale dostanu se do toho. Trénink zápasy nenahradí, to tělíčko se do toho musí dostat,“ pojmenoval vtipně svou konstituci urostlý Jurčina.

Další test jeho formy přijde ve středu, kdy Sparta hostí Karlovy Vary. Utkání můžete sledovat online od 18:30.