Zachrastily peníze a extraliga pokračuje. Jak dlouho to hokejovým šéfům vydrží?

Ve čtvrtek však i mezi hokejovými šéfy zavládla téměř až vzorová jednota. „Musím říct, že jednání bylo perfektní,“ potěšeně pravil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Ani sílící covid-19 a maximálně tisícovka diváků na zimáku nepřiměla extraligu, aby se přerušila.

Nehledejte za tím bohulibé ideje, že sport musí dál bavit zkoušený lid alespoň doma v obýváku. Kluby tím ani neplní Královo přání „hrát, dokud se nezamknou zimáky“.

Na mimořádnou schůzku dorazil i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Ten zachrastil imaginárním rancem peněz, které přes vymýšlený dotační program zamíří do klubových kas jako kompenzace za ušlý příjem ze vstupného.

Hrajte si, jak chcete? Naštěstí ne

„Bylo to ohromně důležité pro kluby, které měly pochyby,“ řekl pro iDNES.cz další bývalý reprezentační gólman Dušan Salfický, který nyní pracuje v Pardubicích jako sportovní ředitel. Právě jeho klub, Hradec Králové nebo Třinec patřily do skupiny, které nechtěly soutěž na 14 dní přerušovat. Plzeň nebo Karlovy Vary však veřejně vyhlašovaly opak a svaz dokonce zvažoval dočasný paskvil, který by se dal shrnout do věty: Hrajte si, kdo chcete.

Dovedete si to představit?

„Vystoupení Milana Hniličky bylo významné, protože všichni řeší ekonomickou stránku,“ přikývl Král. Podobně hovořili i další oslovení účastníci jednání.

Hnilička po něm chvátal na další schůzky včetně té s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a mluvčí „jeho“ Národní sportovní agentury Jakub Večerka vzkázal: „Do týdne by mělo být jasno o pravidlech a výši alokace.“

Ani hned potom klubům přes ministerstvo průmyslu a obchodu nepřitečou na účet milionové náhrady, ale po čtvrtku mají ujištění, že se budou kompenzovat všechny duely od startu sezony. I proto pro zabrždění extraligy zvedli ruku jen zástupci Plzně. Soutěž tak pokračuje dnešním 3. kolem, které má na programu momentálně čtyři utkání.

Přestože ještě ve čtvrtek odpoledne lákalo počasí obléct tričko s kraťasy a i extraligový plán nabízí spoustu termínů na odklady, je dobře, že se pokračuje. Dostatek prostoru může být jen iluze. Ve čtvrtek kvůli podezření na koronavirus odložily Karlovy Vary zápas se Spartou. Pokud budou jejich testy pozitivní, připojí se Vary k hokejistům Komety a Vítkovic, které jsou v karanténě od minulého týdne. Se zpožděním by měly oba týmy vstoupit do extraligy za týden.

10 duelů zatím musela extraliga kvůli covidu odložit

Extraliga připomíná artistku, jež po napnutém špagátu přechází nad ohnivou lávou. Pokud by se zastavila, zvýší se riziko pádu. Ačkoli sílí vítr, měla by se dál šinout k cíli, což představuje udělení mistrovského poháru.

Její přechod budou dál snímat kamery, internetové přenosy se dočasně zdarma zpřístupní permanentkářům. „Bereme to jako nutné zlo,“ glosoval Král. „Kluby se shodly, že situaci přežijí a další kroky budou následovat po čtrnácti dnech, kdy uvidíme, jak se situace dále vyvíjí.“

Jak dlouho to vydrží?

Hokej se upíná k 7. říjnu, kdy by měla skončit přísnější pravidla ministerstva zdravotnictví. Ale co když budou platit dál? Nebo se situace v zemi ještě zhorší? Vydrží zástupcům klubů křehké souznění? „Věřím, že jsme ukázali, že jsme schopní vystupovat jednotně,“ ujišťuje Salfický.

Nevyzpytatelný covid to může hravě změnit a každý klub se bude zase bít za vlastní zájem. Také není přesně definované, kolik sportovní profikluby utrží za každé neobsazené místo. Dotační program se navíc odvíjí od státního rozpočtu, který se řídí kalendářním rokem, a nikoliv sportovní sezonou. Je zřejmé, že nastanou další klíčová jednání. Do té doby bude platit lehce upravená filmová Troškova hláška: Nezastavujeme, ať nemáme zpoždění.