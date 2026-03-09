Hejduk sólem překonal Salfického. Nečas? Neskutečný, říkal po zápase legend

V zápase, který skončil vítězstvím 9:6 pro tým složený z bývalých hráčů NHL, nastoupil za obě strany někdejší vynikající útočník Milan Hejduk, na nějž byli fanoušci zvědaví asi nejvíc. A nezklamal — vyhlášený snajpr v 5. minutě za hosty otevřel skóre a po poločase dvěma trefami už za Dynamo završil hattrick.
„Je to takový veteránský hokej, rádi se zpotíme. Zábava, nic vážného. Jsem spokojený,“ povídal posléze borec, jenž před měsícem oslavil padesátiny.
Sestavy v utkání legend
Legendy Dynama: Rolinek (Koutský) – Čáslava, Nakládal, Linhart, Novotný, Snopek, Havíř, Šeda, Somík, Špirko, Kolář, Starý, Tvrdík, Mikeska, Marha, Hejduk
Legendy NHL: Salfický – Procházka, Klesla, Novák, Míka, Vlasák, Nedorost, Vrbata, Hanzal, Tlustý, Kotalík, Eliáš, Hejduk, Marha
Když se navíc sejdou podobní hráči jako nyní, pořád to má mezi lidmi ohlas. Bylo znát, že vás všechny chovají v úctě.
Hokej tu je maximálně populární sport, je vidět, že pořád táhne. I o hráče, kteří kariéru ukončili už před nějakou dobou, zájem pořád je. Pro nás je to taky fajn, že se můžeme potkat a pokecat — není to často. S Patrikem Eliášem jsme se sice viděli ve Vídni někdy v prosinci, ale s ostatními fakt po delší době.
Byl někdo, na koho jste se speciálně těšil, protože jste na něj opravdu dlouho nenarazil?
Asi to není jen jeden člověk. Ukázaly se tu mraky hráčů ze stávky 2004–05, kdy jsme spolu za Pardubice hráli... Pak kluci z NHL. Moc se nevídáme s nikým, zase tak pravidelně sem nejezdím. Byl jsem zvědavý na všechny.
Kolikrát do roka se teď dostanete na brusle?
Občas hraju nějaké charitativní zápasy za starou gardu Colorada Avalanche. Sem tam máme tréninky, takže na led chodím. Trochu se tím udržíte v kondici a navíc je legrace.
Hokej odpovídal tomu, že šlo o exhibici, nicméně Petr Čáslava vás hned v prvním střídání přivítal takovým „polostromem“...
My se oba navzájem uhýbali a já jsem do něj narazil, tak jsem si říkal, že ten zápas hezky začíná... Ale dobrý, nikomu se nic nestalo.
Po přestávce jste při třetím gólu předvedl sólo jako zamlada.
To nevím... Ale obzvlášť Salfovi (brankáři týmu Legend NHL Dušanu Salfickému) jsem chtěl gól dát. Hecujeme se.
Pojďme do Colorada — co říkáte výkonům Martina Nečase?
Neskutečné, je opravdu výborný. Ze začátku možná skeptici mluvili o tom, že výměna za Mikka Rantanena byla zvláštní, ale teď Martin hraje ve fantastické formě a k Nathanu MacKinnonovi možná pasuje ještě víc. Colorado perfektně šlape, obzvlášť první lajna má fazonu. Martin je toho velkou součástí. Je podepsaný na dlouho, jako jeden z lídrů týmu.
Hrát po boku MacKinnona ale asi není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
To ne. Body samozřejmě naskakují. Ale když to vezmu podle sebe, hrál jsem třeba s Forsbergem a Sakikem, a ne s každým si vyhověli. Je třeba jim dopřát nějaký servis. Ovšem Martin to většinou táhne sám. Hraje podobný hokej jako MacKinnon, tahá to přes střední pásmo, vytvářejí šance. Je to aktuálně asi nejlepší lajna NHL.
Sledoval jste změny v Avalanche během trade deadline?
Zaregistroval jsem, že přišli Nazem Kadri, Nicolas Roy a Brett Kulak. Je zřejmé, že posilovali na play off. Kadri tam byl už v roce 2022, když vyhráli Stanley Cup, měl na tom lví podíl. Je už trochu starší, ale určitě vědí, co dělají. Mají našlapaný tým, čtyři výborné lajny. Vzali velké silné hráče. Naše divize je hodně těžká — Dallas, Minnesota. Vybouchá se to v prvních kolech.
Přestupy v NHL mnoho vzruchu nepřinesly. Stěhovali se i dva Češi
Ještě prozraďte: dal jste vítězný gól ve finále v Naganu vy?
Já vážně nevím. Vypadalo to, že puk něco tečoval, ale opravdu nemohu říct. Byl to takový chumel, já se tam blokoval s protihráčem. Nějak to prošlo skrz nás... Dneska už by to kamery možná rozhodly. Ale Petr Svoboda jako jeho autor je výborná story, takže i kdybych to opravdu líznul, asi bychom to nechali být. Bylo jedno, kdo to dá.