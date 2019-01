Zlín hrál dobře a dělal nám problémy, říkal po hattricku Gulaš

„Jsem hrozně rád, že po tom průběhu máme dva body. Takový je hokej. Zlín si dnes zasloužil víc, ale my jsme ti šťastnější,“ uznal po duelu 33. kola extraligy 33letý Gulaš.

Berani soupeře přestříleli, ve druhé třetině v rozmezí 104 vteřin po gólech Žižky a Fořta odskočili na 2:0. Ale nestačilo to. I proto, že gólman Frodl pochytal řadu zlínských šancí. A pak tu byl faktor Gulaš.

„Borci jako Kovář, Gulaš či Němec tady nejsou. Bylo by lepší, kdyby tu aspoň jeden hrál,“ přál si v nadsázce Martin Hamrlík, jeden z trenérů Zlína.

Souhrn ze 33. kola extraligy

To plzeňský kouč Čihák si po druhém inkasovaném gólu vybral oddechový čas. A hned po něm, jen 61 vteřin po trefě Fořta, načal Gulaš svůj koncert. Po parádní akci, kdy se zbavil obránce, z levé strany se natlačil před Sedláčka a dorážkou vlastní střely snížil. „Co nám trenéři řekli při tom time-outu, si nechám pro sebe. Ale asi to byl zlomový moment. Všichni viděli, že to herně není ono a něco se musí udělat. Trošku se zregulovala sestava a mělo to účinek,“ řekl Gulaš.

I třetí třetinu začali domácí tlakem, jenže hned první střela Škody na branku znamenala vyrovnání. Gulaš si ve 48. minutě našel opuštěný puk, zjevil se sám před brankářem a mířil po ledě k levé tyči.

„Ale bylo to od nás celý zápas takové nahoru - dolů, nedokázali jsme pořádně zachytit rytmus. Zlín hrál dobře a dělal nám problémy, tyhle body jsou pro nás zlaté,“ zopakoval plzeňský kapitán.

Hostům k cestě za nimi pomohla i výtečná hra v oslabení, Zlín nevyužil pět přesilovek včetně té pár minut před koncem normální hrací doby, kdy pykal D. Kindl. „Na straně domácích byla pracovitost, houževnatost i dobré bruslení. V tom nás předčili. My jsme výsledek otočili kvalitou první formace,“ prohlásil asistent HC Škoda Jiří Hanzlík.

Obrat Plzeňané dokonali hned po 36 vteřinách nastavení. Vytvořili si tlak, první střela Čerešňáka ještě neuspěla, ale právě slovenský obránce pak nabídl puk Gulašovi a ten zblízka překonal Sedláčka kličkou do forhendu. „Už jsem měl docela snadnou pozici, protože gólman byl hodně zajetý. Šel jsem do kličky a vyšlo to,“ oddychl si Gulaš.

Škoda navázala na jedenáctibrankové páteční představení proti Pardubicím. A už zítra ji ve švédské Frölundě čeká úvodní duel semifinále Ligy mistrů.