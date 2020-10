Gulaš rozštípal hokejku. Nepamatuju si, kdy to ve mně takhle bouchlo, uznal

Byl to navíc váš druhý gól v utkání. Jak byste zápas plný zvratů popsal?

Nahoru, dolů. Po první třetině jsme vedli 2:0, ale do zápasu jsme vstoupili špatně. Poslední dobou s tím máme problémy, nedokážeme zachytit tempo a tlak soupeřů, vždycky se s tím trápíme. Snažíme se vymýšlet komplikované věci, z toho pak vznikají problémy vzadu.

Vaše nespokojenost nešla přehlédnout zejména na konci třetí třetiny, kdy jste po dalším vyrovnání Vítkovic rozmlátil na střídačce hokejku.

Chcete vyhrát každý zápas. Když jdeme za stavu 4:3 do přesilovky a dostaneme gól po hrubých chybách, na střídačce určitě nebudu klidný, bouchne to ve mně. Nepamatuju si, kdy to ve mně takhle bouchlo, ale dnes to přišlo. Je to i signál týmu, že něco takhle nemá být.



Až proti Vítkovicím jste se trefil poprvé v sezoně. Od vás se přitom góly čekají, oddechl jste si?

Oddechl, ale abych pravdu řekl, byl jsem absolutně v klidu. Že se v novinách rozebírají články a statistiky, to je úplně normální. Ale motivací pro mě bylo, když jsem si před zápasem přečetl na vítkovických stránkách trenéra Mojmíra Trličíka, že to se mnou furt není ono, že se mi nedaří. Na to jsem se chystal a jsem rád, že mě vyhecoval k zápasu. Takže mu za to děkuju, že mě konečně nakopl. (směje se) Já si rád pročtu sestavu týmu, shodou okolností to na mě vyběhlo a řekl jsem si: Mojmíre, dneska to přijde.

Trličík vás vyhecoval, zato jeho kolega Svozil dostal na konci utkání osobní trest.

Byl to vyhecovaný zápas. Každý si uvědomuje, že vstup do sezony je velice důležitý a nikdo nechce ztrácet body hned na začátku. Pak tyhle body mohou hrát na konci velkou roli. Líbí se mi, že ani trenéři nejsou leklé ryby a snaží se mančaft vyhecovat. Mám to rád, na druhou stranu mě berte s nadsázkou. Mojmíra znám dlouhá léta, byl to můj trenér v dvacítkách, takže ho uznávám. To předtím bylo jen rýpnutí z legrace.

Jak těžké bude nabudit se na zápasy bez diváků?

Co vám mám říct... Mám rád, když jsou s námi diváci na stadionu, protože je to opravdu šestý hráč. Není to klišé, je to tak. Snažím se užít si každý zápas, protože to bude hodně rozkouskované. Většina týmů je v karanténě a pro nás pro Plzeň to poběží tak, že máme každý týden jeden zápas, což není ideální. Pro mě tedy určitě ne, protože jsem rád, když se hraje v tempu. Pokud se bavíme o fanoušcích, je to problém, to si můžeme říct na rovinu. Určitě to nikoho nebaví.