Gulaš nastoupil proti Plzni, ta si i tak s Motorem poradila

Většinu takových situací v minulých letech v dresu Plzně zvládal bezchybně. V úterý však hokejový útočník Milan Gulaš trestné střílení proti bývalému klubu, už jako největší letní posila Českých Budějovic, neproměnil. Hned ve čtvrté minutě přípravného duelu se rozjel proti gólmanovi Škody Dominiku Pavlátovi, ten ale jeho kličku ustál a puk vytěsnil.

„Pro mě je to velký nezvyk hrát proti Gulimu, poznal jsem ho dosud jen jako spoluhráče. Ale je to pro mě motivace, vždycky ho budu chtít porazit. Stejně jako on nás, i dnes to bylo vidět. Myslím, že v extralize naše souboje budou peprné a diváky budou bavit,“ pousmál se plzeňský centr Petr Kodýtek.

Ten v úterý vyrovnávacím gólem přispěl k výhře Škody 3:1 a osladil si tak den svých třiadvacátých narozenin. Motor ani v pátém testu před sezonou neuspěl, naopak Plzeň slavila třetí úspěch ze čtyř duelů. Poslední trefu zasadil domácím v závěru utkání do opuštěné branky jejich odchovanec Tomáš Mertl.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, po pár minutách jsme mohli prohrávat o tři branky, soupeř nás naštěstí až na jeden případ nepotrestal. Pak jsme se i díky přesilovkám zlepšili, od druhé části už naše hra vypadala podle představ. Bohužel, spoustu brankových příležitostí jsme nevyužili,“ hodnotil duel plzeňský trenér Václav Baďouček.

Ten postrádal gólmana Svobodu i útočníky Thorella se Suchým. „Kádr se nám zatím zúžil hlavně kvůli zraněním. S dalšími úpravami tak nyní určitě nepočítáme, maximálně jednoho hráče vyzkoušíme,“ konstatoval trenér Škody.

Vítěznou branku si ve 42. minutě připsal útočník Musil, který před gólmanem Strmeněm tečoval nahození švédského obránce Langa. Domácí se sice v závěru nadechli k velkému tlaku, jejich šance ale likvidoval výtečný Pavlát. „Podržel nás nejen na konci, celý zápas chytal výborně,“ chválil Baďouček.

Jeho tým ale musí zapracovat na vstupech do zápasů. „Odjeli nám během pár minut snad sedmkrát sami na bránu, to nebylo ideální. Začátky musíme určitě zlepšit, stejně jako přesilovky, kde nám schází lepší koncovka,“ všiml si Kodýtek.

Už ve čtvrtek Škoda nastoupí doma k další přípravě proti Mladé Boleslavi (17.30). „Je tam stále dost chyb, ale tak to v přípravě bývá. Jsou tu noví trenéři i hodně hráčů, máme ale čas všechno vypilovat,“ doplnil plzeňský centr.