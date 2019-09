Gulaš o spoluhráči Pourovi: V lajně nám roste kluk pro národní tým

Škoda do ní vstoupí už ve čtvrtek v 18.30 hodin v předehrávce prvního kola na ledě pražské Sparty.

A Gulaš bude znovu hlavní personou. Svého týmu i celé soutěže. Dvakrát vyhrál kanadské bodování, na jaře převzal cenu pro Hokejistu roku, dvakrát pomohl Plzni k bronzovým medailím. „Teď chceme dopadnout minimálně stejně,“ velí třiatřicetiletý Gulaš, který v Plzni nedávno prodloužil smlouvu až do konce ročníku 2021/22.

Tým se změnil, po dlouhé době v něm třeba chybí zámořský hráč. Jakou sílu Plzeň má?

Je to každoroční kolorit, hráči odcházejí a přicházejí. A my nejsme velkoklub, který může kupovat velké hvězdy. Hodně spoléháme na mladší kluky, budou mít zase větší šanci se v extralize ohřát a hrát. Na druhou stranu, ti kluci jsou chytří a pracovití, váží si šance v prvním mužstvu. Společně uděláme všechno pro to, abychom byli zase úspěšní. V extralize i Lize mistrů.

Loni pro vás trenéři dlouho hledali ideálního centra, povedlo se to až s prosincovým příchodem Jana Kováře. Jste klidnější, když teď máte od začátku sezony po boku Tomáše Mertla?

Je to plus. Já jsem hrozně rád, že se Mertlík vrátil, že si nemusím zvykat na něco nového. Je to zkušený hráč, má něco za sebou a já pevně věřím, že navážeme na předloňskou sezonu, kdy se nám v Plzni dařilo. V přípravě se potvrdilo, že si pořád dokážeme skvěle vyhovět.

To se asi nedá zapomenout, že?

Známe se dokonale. Ale je furt na čem pracovat. Přijde období, kdy se nebude dařit jednomu nebo druhému, tak to bývá. Ale už máme nějaké zkušenosti a umíme s tím pracovat. Samozřejmě bych strašně nerad, aby na nás padla nějaká krize. Myslím, že máme natolik zkušené mužstvo, že když to někomu nepůjde, vezmou za to další kluci.

Dá se nějak porovnat hra Tomáše Mertla a Jana Kováře?

Je to diametrální rozdíl, jsou to typově úplně jiní hráči. Začíná to už tím, že Honza je pravák, Mertlík levák. Tomáš je zároveň výborný do obrany, vybojuje spoustu puků a pak můžeme ukázat rychlé přechody z vlastního pásma do útočného, vytvoříme si tak dost šancí.

Možná trochu opomíjený je Jakub Pour na levém křídle. Mladík, který k vám dobře zapadl už minulou sezonu.

Jakub má obrovský potenciál. Skrývá v sobě plno gólů, roste tady kluk do národního týmu. Už dlouho jsem neviděl tak mladého hráče, který má tak skvělý výběr ke střele. Má na to čuch, což se moc nevidí. Každým zápasem bude růst, dokázal to už v minulé sezoně. S Kovim s námi odehrál nějakých 22 zápasů a v každém druhém skóroval. To je plno gólů, když si to spočítáte, je schopný dát přes dvacet branek za sezonu. Jsem moc rád, že hraje u nás v lajně na levé straně, protože je to pracovitý a skromný kluk, který naslouchá a učí se rád. To všechno mu pomáhá, aby mohl vyrůst ve velkého hráče.

S předstihem jste si zajistili postup ze základní skupiny Ligy mistrů, v říjnu si tak zápasy proti Zugu s Janem Kovářem v sestavě můžete v klidu užít. Těšíte se?

Jsme hrozně rádi, že máme tak brzy jistý postup. My Ligu mistrů bereme velice vážně, je to skvělá soutěž a já ty zápasy mám osobně hrozně rád. Je to skvělá konfrontace, pro mladší hráče ohromná zkušenost. Je super, že v říjnu to nebudou nervy a s Zugem si to rozdáme otevřeně o první místo, s čistou hlavou. A pak uvidíme, koho nám los přisoudí do vyřazovací části.

Už ve čtvrtek začnete domácí soutěž, hned na úvod vás v pražské O2 Areně čeká hodně posílená Sparta. Těžký začátek?

Pro nás nádherný start, co víc si přát. Na Spartě, kam dorazí spousta našich fanoušků. My budeme chtít navázat na úspěšné zápasy v přípravě a v Champions League. Jsem přesvědčený, že to bude plné emocí, o tom žádná. Tak už to mezi Plzní a Spartou bývá. Myslím, že to bude mít hned na úvod hodně vysoké tempo. Sparta je tým, který obrovsky posílil, přivedl velice zkušené hráče, kteří tým posunou. Myslím, že letos bude hodně vysoko.

To chcete i vy. Myslíte po dvou bronzech ještě výš?

Poslední semifinále s Třincem jsem osobně ještě nerozdýchal. Vedli jsme 2:0 na zápasy a stejně sérii ztratili. Rozhodovaly malinké střípky. Ani já vám nedokážu říci, co mělo být jinak. Nechali jsme tam všechno, přes veškerá zranění, jak to v play-off bývá. Nepovedlo se, Třinec byl šťastnější, i když o štěstí ve sportu nerad mluvím. Ale vím, že jsme víc udělat nemohli, prostě se to k nám neotočilo. Přejeme si, abychom byli minimálně stejně úspěšní. Pak už to bude o detailech, které rozhodují o úspěchu.

Příchod obránce Bohumila Janka by vám měl zajistit větší říz. Je to třeba jeden z těch detailů?

Ano, to je ono. Třinec má Davida Musila, což je pro mě nejlepší bek v extralize. Ví, co je jeho přednost a jak ji využít. Takového hráče jsme si přáli a také jsme ho dostali. Máme Bohouše, který bude na ledě tvrdit muziku. Osobně jsem od něj v minulé sezoně schytal pár ran a dobře vím, že to hodně bolí a že to není nic příjemného. Budeme to od něj vyžadovat a myslím, že nám v tom hodně pomůže.

V květnu se vám na Slovensku konečně splnil velký sen, zahrál jste si za národní tým na velkém turnaji. Co bude s vámi a českou reprezentací v nové sezoně?

Už zase, jo...?! (úsměv)

Je to téma tabu?

Já bych ho v tuhle chvíli nechtěl otevírat. Mám před sebou teď jiné cíle, těším se na čtvrtek a start extraligy. To je pro mě na prvním místě.