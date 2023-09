Budějovický kapitán Gulaš chválí příchody lídrů. Přeje si střed tabulky

Na rozhovory je skoupý. Místo v médiích se snaží být slyšet v kabině nebo na ledě. Kapitán budějovických hokejistů Milan Gulaš dělá výjimku většinou jen krátce před sezonou. Na startu té nové věří, že bude pro Motor výrazně úspěšnější, než byla ta loňská. Přeje si to i proto, že mu po ní končí smlouva a o další 37letý útočník s vedením teprve jedná.

Přemýšlíte o konci smlouvy po nadcházející sezoně?

Vím o tom. Po sezoně jsem o neúspěchu hodně přemýšlel. Šrotovalo mi to, věk přibývá. Po nevydařeném roce ubývají i mentální síly. Dáváte si i sám sobě za vinu, proč to nevyšlo. Je rozdíl v tom, jak jsem se cítil po sezoně a na začátku té nové. Teď je to fantastické.

Máte pořád stejnou chuť?

Jo, hlava už je stoprocentně připravená. Loni se nám nedařilo, skončili jsme až třináctí kousek od baráže. Hlava i tělo si potřebovaly odpočinout. Ale udělaly se změny, přišli velmi kvalitní hráči, kteří dokážou zlomit zápas. To je hodně důležité. Věřím, že budeme výrazně lepší.

Díky příchodům zkušených hráčů bude na vás s Lukášem Pechem menší tlak?

Já vím, že o tom jako novináři rádi píšete. Ale je to opravdu důležité, když se tým může opřít i o jiné hráče, kteří to vezmou na sebe. Těším se na to. Přeji si, aby se ostatním moc dařilo a tím i nám všem.

Kapitán českobudějovických hokejistů Milan Gulaš pózuje s dresem pro novou sezonu.

Uleví se vám dvěma i psychicky?

Jo, je to důležité. Mně bude 38 let, Pecháčkovi 40. Ale lidi to nezajímá, pořád mají stejné nároky. Tělo bolí, někdy je to fakt složité. A my potřebujeme, aby tým měl víc lídrů na ledě i v kabině. Přišel Dominik Simon s Milanem Douderou, vrátil se David Štich a další. Ti všichni jsou znát a dokážou plnit roli, kterou dostanou. To je zásadní.

Konzultovali s vámi členové vedení letní změny?

Ne. S Jirkou Novotným jsme se o tom sice bavili, ale on jako sportovní manažer poslední dva roky v týmu působil, takže ví, kde byly problémy. Rovnou skočil na druhou stranu a s trenéry tým doplnil o hráče, které jsme potřebovali.

Na souhru se kterým z nových útočníků se těšíte? V přípravě jste to zkoušeli s Adamem Kubíkem nebo Brantem Harrisem.

Myslím, že je to úplně jedno, s kým budu hrát. Důležité je, že tým může táhnout víc lídrů. V přípravě jsme si zkusili víc variant, to je bonus.

Jak vidíte šance Motoru?

Vždy jsem se snažil predikovat, jak by to mohlo být. Ale po loňské sezoně už jsem opatrnější a skromnější. Přál bych si, aby se nám vyhýbala zranění. To nás loni trápilo. Musíme zvládat i krizová období. Je třeba mít stabilní výkonnost. Věřím, že budeme spokojení my, trenéři i fanoušci. Máme hodně příznivců, Budějovice jsou hokejové město. Před dvěma lety jsme udělali úspěch a byli třetí. Chtěli bychom si je získat zase na naši stranu.

Na snímku zleva: generální manažer českobudějovického klubu Stanislav Bednařík, prezident klubu Roman Turek, sportovní manažer Jiří Novotný, trenér Ladislav Čihák a kapitán týmu Milan Gulaš.

Po bronzu a třináctém místě byste bral klidný střed tabulky?

Já určitě jo. V hokeji jsem si po dlouhých letech znovu vyzkoušel boj o udržení. Je to hodně psychicky náročné. Kam se hrabe play off. Tam máte nervy, ale hrát předposlední zápas základní části o všechno, to je teprve něco. Nebylo to jednoduché. To už bych nechtěl zažít, naopak se chci hokejem bavit. Kdo ví, kolik toho ještě jako profesionál odehraji. A přál bych si dobrý výsledek, stejně jako celé mužstvo.

V čem bude vaše hlavní síla?

Soudržnost a plnění rolí. Každý bude mít svoji a je důležité, aby ji plnil. Pak taky píle a černá práce. Když budeme hrát proti technickým týmům, tak musíme využívat to, co na ně funguje. Ubojovat to, soupeře přebruslit. Ukázali jsme si to už v přípravě, i když třeba nebyly vždy dobré výsledky. Předminulá sezona je jasný příklad. Tehdy každý věděl, jaká je jeho role a bylo z toho třetí místo.

Jak vnímáte náladu mezi budějovickými fanoušky? V minulé sezoně už byla pochmurná, ale v létě klub vydal zase přes čtyři tisíce permanentek.

Doufám, že se v létě osvěžili. Jsou věci, které vezmete. Když se nedaří, tak lidé pískají. To je normální. Ale loni se od pár jedinců staly věci, se kterými nesouhlasím. Ti by se za to měli stydět. Každý hráč se snaží odvést pro tým i fanoušky to nejlepší. Že se někdy nedaří, to tak je.

Posilovali jste nejen vy, ale i další týmy. Bude extraliga znovu kvalitní a vyrovnaná?

Pro celou extraligu, pro fanoušky i mladé hráče je to dobře. Jsem rád, že se naši kvalitní hokejisté vrací do české ligy a mladí se od nich mohou učit. Většina týmů udělala výborné nákupy. Extraliga bude hodně sledovaná.

Dáte si gólový cíl?

Ne, vůbec. Budu si odvádět svoji práci. Obleču si výstroj, budu se snažit pomoci k co nejlepším výsledkům i podpořím mladé v kabině. Rád jim předám zkušenosti.

Začínáte na Spartě. Je to těžký úvod, ale můžete jen získat, ne?

Určitě bude plná hala, co si víc přát na úvod. Asi nenajdete hráče, který by na takový zápas neměl motivaci. Pro nás je to skvělý start, můžeme hlavně získat. Budeme plní sil a necháme na ledě všechno.