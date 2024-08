Gulaš vypráví o cyklistice i zmeškané Tour: Kluci mě pak přidávali na fotky

„Mám rád kopce, takové ty táhlejší. A také mám rád, když mě pak pořádně bolí a pálí nohy,“ lehce se usmívá 38letý útočník, a přesto tuší, že prémiová horská etapa české verze Tour de France bude náročná. Kopcovitou L'Etape, která se jela v červnu okolo Prahy, už má Milan Gulaš za sebou.

Dá se brát cyklistika i jako součást vašeho tréninku?

Pro mě je kolo skvělý nástroj, abych se dobře připravil na novou sezonu. Zároveň je to moje láska, takže tím vlastně zabíjím dvě mouchy jednou ranou. Je to tedy pro mě velká výhoda, i když s blížící se sezonou mi na kolo nezbývá už tolik času. Po tom, co jsem jel první etapu v Praze a zalíbilo se mi to, jsem věděl, že si chci zajet i tuto horskou. Tušil jsem ale, že mi to časově nemusí vyjít. Že nakonec pojedu, za to patří velký dík i mým trenérům v týmu.

Řada profihokejistů má ve smlouvě, že například nesmí v zimě lyžovat. Kolo vám tedy v Motoru nezakazují?

Slíbil jsem, že když pojedu, musím si pak v tréninku přidat navíc. Máme přísného trenéra. (usměje se) Samozřejmě jsem si vědom toho, že je to závod a může se cokoli stát. Pro mě je to ale také zábava a například před sjezdy z kopců mám já všeobecně velký respekt, takže na to si dám velký pozor.

Váš kamarád Dominik Frodl, brankář Karlových Varů, si dokonce zkusil sjet tratě slavné Tour de France. Také sledujete tento legendární závod?

Už dlouho a pečlivě. Letos jsme právě s klukama už byli domluvení, že se přímo do Francie pojedeme podívat osobně. Jenže dva dny před odjezdem mě chytily opravdu velké zažívací potíže a nejel jsem nakonec nikam. Kluci si pak ze mě dělali srandu a přidávali mě na jejich fotky, protože věděli, že mě to fakt mrzí. Doufám, že budu mít ještě dost příležitostí se na Tour podívat.

Je pro hokejistu cyklistika vůbec vhodná při přípravě na sezonu?

Myslím si, že ano. My máme veškerá naše cvičení podpořená daty a čísly a zároveň za ta léta vím, co moje tělo potřebuje. Cyklistika je pro mě výborná, že díky ní udržuji svůj fyzický fond, ale také ho rozšiřuji. Za mých mladých let se v přípravách hodně jezdilo na kole, na horských kolech jsme jezdili šílené dávky a trenérům to bylo jedno. (směje se) Pak se od kol upustilo, což je podle mého škoda. Protože kolo je dobrý doplněk přípravy a já osobně si letní tréninky bez něj už vůbec nedokážu představit.

Celou trať L'Etape jste si už stačil projet, na co byste ostatní upozornil? Zvládnou ji?

Abych mohl radit, zase tolik zkušeností nemám. Že jsem si trasu mohl projet, je ale pro mě velké plus, protože vím, do čeho jdu. Většinu trati pojedu poprvé, i když okolo Kletě se s kolem motám celkem často. Celkově mi L'Etape tak, jak je postavená, vyhovuje. Přijde mi lehčí a hezčí než ta pražská. Tam to bylo hodně o tempu, ve kterém jsem se sotva v háku držel. Věřím, že lidé si šumavský závod užijí.

Dá se tedy říci, že jste vrchař?

Myslím si, že dobrý vrchař nebudu, ale kopce mám opravdu rád. Takže možná by se to tak dalo říct. Ale je rozdíl si zajezdit jen tak s kamarády, nebo jet závod. V Praze jsem si také myslel, že si to jedu užít, ale naprosto vás to pohltí a musíte prostě jet naplno. Ani jsem neměl čas si dát občerstvovací gel, jak se jelo rychle. (směje se)

Jak vznikla láska ke kolům?

Jezdím víceméně od svých dvaceti let. Pak přišel jeden můj horší karambol, což mě trošku od kola odsunulo. Na nějakých šest sedm let jsem ho odložil, ale chybělo mi to. Zase mě to pak vzalo.

Co vyžadujete od svého kola?

Pro mě je důležité, aby bylo spíš univerzálnější. Aby nebylo jen pro časovkáře či kolo do horských etap. Mám jak vrchařské, tak tempové. Dneska se s tím už dají dělat nejrůznější věci, měnit řadu komponentů a podobně. Důležitá pro mě byla váha, kterou si myslím, že mám dobrou. Jasně, asi ne takovou, jakou mají kluci, co jezdí Tour de France, ale já jsem spokojený. Lehké kolo je pak ohromně znát, když jedete delší trasu do kopců a třeba je už velký rozdíl i jeden dva kilogramy.

Přejděme teď už ale k hokeji, k vašemu hlavnímu sportu. Váš tým na soupisce podle jmen vypadá zatím dobře, přesto jádro zůstalo. Co očekáváte od nadcházející sezony?

Mám z toho všeho dobrý pocit. Za ty čtyři neděle, co jsme na ledě, pozoruji kluky, kteří nás doplnili. A musím říct, že mají fakt kvalitu. Navíc tréninkové dávky, které nám trenéři teď dávají, jsou mnohem větší a náročnější než vloni. Přípravné zápasy využijeme k tomu, aby právě tito noví kluci nasáli náš herní systém. Příští týden nás čeká turnaj ve Švýcarsku a zápas se Spartou, což bude hodně kvalitní příprava. Nebudeme však předbíhat, všichni víme, jak je to složité. Důležité bude chytit dobře začátek soutěže a udržet to.

Ve své kariéře jste zažil už spousty příprav. Jste u konce s další a za chvíli začne ostrá sezona. Jste pořád natěšený na start?

Samozřejmě že už to není takové, jaké to bylo kdysi. Přípravy jsou stále složitější, když třeba máte koníčka tu cyklistiku a máte rodinu, takže je pro vás těžší a těžší se do toho zase vrhnout. Pro mě je nejhorší ten první krok, přijít v létě na zimák a dopředu vědět, co vás všechno čeká a jak je to náročné. To je pro mě rok od roku složitější. Až nyní máme za sebou čtyři týdny příprav a všechno se srovnává. Jakmile na sebe navleču věci, jdu na led, tak vím, že další sezoně dám sto procent. Nic neošulím, protože vím, jak je to náročné. Navíc v mém věku je o to důležitější dbát na všechny aspekty přípravy. V tom mi pomáhá právě také cyklistika, i s její pomocí dokážu ještě v extralize podávat takové výkony, které se ode mě očekávají.

Navíc si na kole i vyčistíte hlavu.

Přesně tak. Kolo pro mě je filtr od všech starostí, pracovních či třeba i těch doma. Ale to vám asi řekne každý, jezdit na kole je obrovská svoboda.

Byť už za chvíli začne nový extraligový ročník, vzpomenete si ještě na konec toho minulého? Na sedmý zápas ve čtvrtfinále play off v Třinci?

Za ty odehrané roky mám v hlavě pár zápasů, které mi tam asi ještě nějakou delší dobu zůstanou. A ten sedmý bude patřit mezi ně. Bylo by krásné, kdybychom zrovna my jako první dokázali otočit sérii z 0:3 na 4:3. První dvě třetiny se to pro nás vyvíjelo dobře a je škoda, že Adam Kubík z přesilovky dal břevno, a ne gól. Tam to bylo opravdu o jednom gólu, jak málo stačilo a byl by to úspěch pro nás. No vidíte, mám to v hlavě pořád v úplně živých barvách. Nakonec Třinec možná o ten malinký krůček šel tomu vítězství víc naproti. Samozřejmě že třetí třetina pro nás už byla hodně unavená, bylo to na nás vidět. Je i možné, že tady se malinko podepsalo to jejich letadlo a to, že oni pošetřili přeci jen o trošku více sil.