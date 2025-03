Bývalí parťáci a trenéři o Gulašovi: Z frajírka se stala ikona, cizina ho změnila

U jejího startu stál na střídačce i Josef Jandač, současný kouč Plzně. „Milan? Ze začátku to byl takový floutek. Klasický mladý kluk, hůř řiditelný, možná až takový fracek. Ale zase bylo hned vidět, že to v něm je, že z něj vyroste velký hokejista,“ vzpomíná Jandač.

Trenérova slova potvrzuje Gulašův bývalý spoluhráč a také útočník Jiří Šimánek.

„Guli býval frajírek, to je pravda. Byl ctižádostivý, nerad prohrával. Už když k nám jako mladý kluk přišel, uměl dávat a dával góly. Pamatuji si na jednu exhibici v Jindřichově Hradci. My jsme to všichni pojali lážo plážo, aby se to nějak odehrálo, ale Milan ne. Lítal sem tam a sám dal asi pět branek. Pořád chtěl dávat góly a málokdy nehrál naplno,“ chválí někdejšího parťáka Šimánek, dnešní manažer A týmu.

Jeho přístup k hokeji, k životosprávě a možná i k životu celkově změnilo až zahraničí. V roce 2013 odešel z Plzně do Ruska, odtud pak na čtyři sezony do Švédska. Zejména tam se z něj stal lídr. „Cizina z něj udělala velkou postavu,“ přikyvuje Josef Jandač.

Když se Gulaš v sezoně 2017/2018 vracel do Plzně, byl na vrcholu. Vyrostla z něj hvězda extraligy, stroj na góly. Pravidelně se stával králem střelců, v roce 2018 ho vyhlásili i hráčem sezony.

Tým Plzně v první třetině nastoupil v dresech připomínajících legendu Vladimíra Bednáře. Na fotce je kapitán Milan Gulaš.

To si dobře pamatuje jeho parťák z útoku a také budějovický odchovanec Tomáš Mertl. „Věděli jsme o sobě moc dobře. S Gulim se nic moc učit nemusíte, stačí, když hrajete s ním,“ usmívá se plzeňský centr a také Gulašův spolužák ze základní školy.

„Prošli jsme si spolu v Budějovicích všechno – od dorostu až nahoru do extraligy. Pak jsme spolu šli do Plzně, kde se nám ohromně dařilo. Vedle Milana se hrálo parádně. Když mu to jako centr umíte dát, skóruje odkudkoliv a skoro pokaždé,“ popisuje Mertl.

S Mertlem si Gulaš sedl po hokejové i osobní stránce. „Já tedy nemám problémy s nikým. Vybavuji si, jak jsme spolu jezdili do Plzně autem. Teď už s ním tedy v kontaktu moc nejsem, a proto jsem to ani nevěděl, že končí. Když to tak cítí on sám, asi ví, co dělá. Extraliga ztrácí jednu z ikon,“ doplňuje.

Lidé z hokejového prostředí se shodují, že by Gulaš s přehledem ještě jednu či dvě extraligové sezony odehrál. A zase by patřil k těm nejlepším. Střelec a hokejový dříč je ale pevně rozhodnutý kariéru ukončit. Už ho nic a nikdo nepřesvědčí.

„Milan si výkonnost držel rok co rok, je to osobnost extraligy. Věk však nezastaví, i proto si myslím, že odchází hodně důstojně. Některé sportovní konce kariér jsou trpčí. Je v tom třeba pokles výkonnosti, zranění a tak dále. Není jednoduché říci dost, protože to je vaše celoživotní práce, hobby. Tohle ale perfektně zvládl, odchází na vrcholu,“ uznává Jandač.

Vedení Motoru má teď před sebou hodně náročný úkol – najít střelce podobných kvalit. „Na ledě ho bude těžké nahradit. Nejspíš se bude muset vypracovat někdo v týmu, kdo obstará důležité góly,“ míní Šimánek.

Milan Gulaš z Českých Budějovic se loučí s Jáchymem Kondelíkem z Pardubic po posledním utkání kariéry.

V extralize nastoupil Gulaš do 828 zápasů a posbíral 691 kanadských bodů. A jako každý hokejista toužil po tom, aby nad hlavu zvedl mistrovský pohár. I proto se vrátil tam, kde se hokej naučil. Přál si vyhrát titul s Českými Budějovicemi. To už se mu ale nesplní.

S hokejem podle svých slov končí úplně. Nyní plánuje odpočívat, věnovat se rodině a užívat si svou milovanou cyklistiku.

„Vrhnu se do něčeho mimo hokej. Konkrétní nebudu. Hokej budu sledovat už jen jako fanoušek, co si dá pivko, klobásu a zanadává si,“ dodal s úsměvem po konci dlouhé a úspěsné kariéry.