Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Pavel Kortus
  15:00
Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef Jandač nebo legenda Martin Straka. Fanoušci začali bouřlivě tleskat, ještě než sekvence skončila.
Díky, kapitáne. Bývalý kapitán Budějovic Milan Gulaš při rozlučce zdraví...

Díky, kapitáne. Bývalý kapitán Budějovic Milan Gulaš při rozlučce zdraví fanoušky, kteří si připravili choreografii. | foto: ČTK

Choreo pro Milana Gulaše.
Kapitán Českých Budějovic Milan Gulaš děkuje fanouškům za podporu ve...
Hokejisté Českých Budějovic smutní po vyřazení ve čtvrtfinále, Milan Gulaš po...
Milan Gulaš gratuluje Jakubu Zbořilovi z Pardubic k postupu do semifinále....
20 fotografií

Byla to povedená rozlučka. Krásná. Odpovídající významu toho, kdo se loučil. Milan Gulaš zůstává pro hokejové fanoušky v Českých Budějovicích modlou. Nekončící aplaus toho byl před úvodním extraligovým utkáním nové sezony důkazem.

Od prezidenta klubu Romana Turka a generálního manažera Stanislava Bednaříka dostal památný dres. Plácnout a poblahopřát ke skvělé kariéře přijeli nejprve všichni sparťanští hráči, následovali je domácí, povětšinou bývalí spoluhráči.

Choreo pro Milana Gulaše.

Diváci roztáhli transparent #77 Díky, kapitáne. Nad ním se třepetal obří papírový dres se stejným číslem a příjmením již bývalého lídra českobudějovického hokeje. To vše za nekončícího skandovaného potlesku více než šesti tisíc diváků v hale.

„Všem moc děkuji. Užil jsem si to, bylo to opravdu krásné,“ špitl o přestávce 39letý bývalý reprezentant. Žádost o rozhovor zdvořile odmítl s tím, že je po kariéře rád mimo pozornost médií.

Bývalí parťáci a trenéři o Gulašovi: Z frajírka se stala ikona, cizina ho změnila

Mezi svého následovníka, nového kapitána Motoru Michala Bulíře, a sparťanského lídra Filipa Chlapíka pak Gulaš vhodil úvodní buly a naposledy zamával fanouškům z ledové plochy. Následovalo dlouhé a pevné objetí s budějovickým trenérem Ladislavem Čihákem. Ze střídačky sešel také sparťanský kouč Pavel Gross.

„Moc se mi líbila rozlučka s Milanem Gulašem. Bylo to hezké. Tak by to mělo být, když končí takový hráč,“ zmínil po utkání Čihák.

Vousatá ikona klubu si dává pauzu i od hokeje jako takového. Věnuje se jiné civilní profesi, rád jezdí na kole a tráví čas s rodinou.

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Že by se k hokeji v nějaké funkci vrátil? „Rozhodně to pro nás je téma. Až Milanovi začne hokej chybět, jsme připraveni,“ naznačil generální manažer budějovického klubu Stanislav Bednařík.

Gulašovu rozlučku částečně pokazil jen výsledek úvodního utkání extraligové sezony. Domácí Motor sice bojoval, ale nakonec odešel z utkání s prázdnou, když prohrál 2:3.

Vstoupit do diskuse

1. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

vydáno 10. září 2025

Může se stát cokoliv, podívejte na Brno. Patříme do play off, věří si Liberec

Bílí Tygři v roce 2016 získali mistrovský titul a až do sezony 2020/21 bojovali o nejvyšší příčky. Od té doby však nepřekročili hranici čtvrtfinále, loni dokonce vypadli už v předkole. Za...

10. září 2025  10:20

Drsnou tvář mít musíme. Do Olomouce se pro body nejezdí, hlásí Ondrušek

Byť řízný obránce Jiří Ondrušek stále patří k nejvytěžovanějším mužům Olomouce, čtyřicítka, kterou oslaví na konci právě startujícího ročníku extraligy, už mu sebereflexivně dává najevo, že...

10. září 2025  9:21

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti...

9. září 2025  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.