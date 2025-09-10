Byla to povedená rozlučka. Krásná. Odpovídající významu toho, kdo se loučil. Milan Gulaš zůstává pro hokejové fanoušky v Českých Budějovicích modlou. Nekončící aplaus toho byl před úvodním extraligovým utkáním nové sezony důkazem.
Od prezidenta klubu Romana Turka a generálního manažera Stanislava Bednaříka dostal památný dres. Plácnout a poblahopřát ke skvělé kariéře přijeli nejprve všichni sparťanští hráči, následovali je domácí, povětšinou bývalí spoluhráči.
Diváci roztáhli transparent #77 Díky, kapitáne. Nad ním se třepetal obří papírový dres se stejným číslem a příjmením již bývalého lídra českobudějovického hokeje. To vše za nekončícího skandovaného potlesku více než šesti tisíc diváků v hale.
„Všem moc děkuji. Užil jsem si to, bylo to opravdu krásné,“ špitl o přestávce 39letý bývalý reprezentant. Žádost o rozhovor zdvořile odmítl s tím, že je po kariéře rád mimo pozornost médií.
Bývalí parťáci a trenéři o Gulašovi: Z frajírka se stala ikona, cizina ho změnila
Mezi svého následovníka, nového kapitána Motoru Michala Bulíře, a sparťanského lídra Filipa Chlapíka pak Gulaš vhodil úvodní buly a naposledy zamával fanouškům z ledové plochy. Následovalo dlouhé a pevné objetí s budějovickým trenérem Ladislavem Čihákem. Ze střídačky sešel také sparťanský kouč Pavel Gross.
„Moc se mi líbila rozlučka s Milanem Gulašem. Bylo to hezké. Tak by to mělo být, když končí takový hráč,“ zmínil po utkání Čihák.
Vousatá ikona klubu si dává pauzu i od hokeje jako takového. Věnuje se jiné civilní profesi, rád jezdí na kole a tráví čas s rodinou.
Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích
Že by se k hokeji v nějaké funkci vrátil? „Rozhodně to pro nás je téma. Až Milanovi začne hokej chybět, jsme připraveni,“ naznačil generální manažer budějovického klubu Stanislav Bednařík.
Gulašovu rozlučku částečně pokazil jen výsledek úvodního utkání extraligové sezony. Domácí Motor sice bojoval, ale nakonec odešel z utkání s prázdnou, když prohrál 2:3.