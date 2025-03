Milane, dej ještě jednu, prosili fanoušci. Gulaš je zklame, kariéru skončil

„Milane, dej ještě jednu,“ skandovali budějovičtí fanoušci po konci sezony Motoru. Tleskala mu celá hala, hokejkami o led bouchali spoluhráči i soupeři. Někteří z hokejistů Pardubic za ním i zajeli, aby ho poplácali.

Milan Gulaš měl slzy v očích. Věděl, že další zápasy a góly už ve své bohaté kariéře nepřidá. „Nikdo už mě nepřemluví. Vedení klubu to ví už zhruba od listopadu, aby se mohli připravit na příští rok,“ shrnul tichým hlasem.

Rozhodnutí o závěru kariéry v jeho mysli zrálo delší dobu. „Přemýšlel jsem o tom už tak dva roky. Myslím, že je správné věnovat čas něčemu jinému, hlavně mojí rodině,“ zdůraznil.

Gulaš uzavřel svůj hokejový život tam, kde ho začal. V Budějovicích do extraligy vkročil, v neděli v podvečer ho před plnou Budvar arénou na stejném místě také ukončil.

„Měl jsem to v kariéře hodně trnité, zažil jsme hodně zranění. Ale zocelilo mě to, prožil jsem krásných zhruba dvacet let a moc si toho vážím. Hokej mi dal hodně moc, nabral jsem řadu zkušeností i do osobního života,“ vyprávěl.

Vedle Budějovic si zahrál taky za Kladno, Mladou Boleslav nebo Plzeň, působil v Magnitogorsku a švédském Färjestadu. Mezi roky 2017 a 2020 se stal v barvách Plzně třikrát za sebou nejproduktivnějším hokejistou extraligy.

Nyní plánuje budějovický kapitán hlavně odpočinek. Pak usedne na své oblíbené kolo. Trenér z něj podle jeho slov nikdy nebude. „Vrhnu se do něčeho mimo hokej. Konkrétní nebudu. Hokej budu sledovat už jen jako fanoušek, co si dá pivko, klobásu a zanadává si,“ dodal s úsměvem.

Kariéru si ještě o jednu sérii v play off prodloužil vlastně díky sobě. V rozhodujícím pátém zápase předkola s Libercem povedenou individuální akcí 51 sekund před koncem poslal zápas do prodloužení, kde pak Motor dokonal postup. „Jsem rád, že jsem na konci kariéry dal jeden z nejhezčích gólů a ještě v takovou chvíli,“ popsal.

Gulaš se rád zbaví tlaku, který na něj byl upřený. „Doma jste vždy víc na očích. Vy mě znáte, že já v záři reflektorů nejsem moc rád, i když se tomu na ledě neubráníte. Už těch věcí někdy bylo moc, bral jsem si to i domů, což není správně. To mi chybět nebude,“ uzavřel.