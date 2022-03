Čtvrté místo by pro nás byla odměna, říká budějovický kouč Modrý

Každému příznivci Motoru krásně zní debata o tom, jestli jejich oblíbený tým v závěru základní části zvládne předčit tak silné české kluby, jakými jsou Sparta, Pardubice nebo Plzeň s Libercem.

Právě díky poslední drtivé výhře 7:1 nad Pardubicemi se Jihočeši znovu živě přihlásili do boje o čtyřku. Úterní triumf značil nejen nejvyšší výhru v sezoně, ale i výkon se řadil jednoznačně mezi ty nejzdařilejší v celém ročníku. „Povedla se nám první třetina, ve které jsme udali ráz utkání. Soupeř hrál to, co jsme mu dovolili. A toho moc nebylo. Zápas se nám opravdu vydařil,“ pochvaluje si Modrý.

Domácí vyhráli první třetinu sice jen 1:0, na ledě však dominovali. Energií a touhou po vítězství jasně předčili trápící se pardubické Dynamo, které zapsalo šestou prohru v řadě. Motor se gólově rozehrál po pauze. Dvěma góly a asistencí přispěl i sváteční střelec.

Obránce Roman Vráblík do úterního podvečera vstřelil v sezoně jedinou branku, pardubické konto však zatížil hned dvakrát. Nejprve z ostrého úhlu odrazil svou střelu o masku brankáře Dominika Frodla a puk se záhy třepetal v síti. Od té doby ho byl plný led. Záhy převzal kotouč ve středním pásmu, natlačil se před obránce a jako rozený střelec uklidil puk pod břevno. „Je hezké, když se pod týmový úspěch podepíší i další hráči. Povzbudí to je samotné i celý tým,“ chválí si 51letý kouč.

Hrachovinův vítězný návrat

Spolehlivým výkonem mužstvo podpořil Dominik Hrachovina, který se do branky vrátil po desetizápasové pauze kvůli zranění. „Hrášek chytal výborně, potvrdil svoji kvalitu. Ale i předtím jsme v brance neměli problém, Honza Strmeň nás držel a dával nám šanci vyhrát,“ potvrzuje bývalý obránce.

Blíží se také návrat další opory. Kapitán Milan Gulaš nehraje od 4. února a zranění ze zápasu v Olomouci. Nyní už však trénuje, včera si vyzkoušel i kompletní přípravu s týmem a dnes by měl nastoupit v souboji od 17.30 hodin na ledě Vítkovic.

„Jsme rádi, že ho máme zpátky. Je to náš kapitán a lídr. Před play off potřebuje nabrat herní praxi, tu přece jen nic nenahradí,“ uvědomuje si trenér Modrý.

Na marodce tak dál zůstává lotyšský bek Kristofers Bindulis, i on by se však měl brzy zapojit do plné přípravy. Disciplinární trest vyprší i Davidu Štichovi. Mimo hru jsou mladíci Matěj Toman a Tomáš Chlubna.

Budějovice tak drží před vyvrcholením základní části velmi zajímavou pozici. Na čtvrtou Plzeň sice ztrácí dva body, ale mají o zápas méně a k tomu slušnou formu. Proti hraje naopak celkem těžký los. „Jsme rádi, že jsme si dali tuhle šanci a jsme v mixu takových týmů. Musíme ocenit hráče, kam klub zvládli posunout,“ zdůrazňuje.

Oproti silným celkům na Motor také není takový tlak. V tabulce skončí nejhůře osmý, a tak by předkolo začínal doma. Přímý postup do čtvrtfinále by byl jedině navíc.

„Tlak je takový, jaký si připustíme. Čtyřka by pro nás byla skvělá, taková krásná odměna. Ale když to nevyjde, jedeme dál. Snažíme se budovat respekt u těch nejlepších soupeřů. Chceme vrátit klub do dob, kdy byly Budějovice všemi respektovaná destinace,“ velí trenér Modrý. Ohledně soupeřů pro vyřazovací boje budějovický kouč spekulovat nechce. „Necháme novináře, ať to rozeberou,“ usměje se. „V Rakousku v hokeji nebo i v dalších sportech funguje, že si lépe postavený tým po základní části vybere soupeře pro play off. To je takové, že se pak ten horší tým o to víc vyhecuje. Proto to neřešíme,“ vysvětluje.

Duely v závěru základní části už každopádně nabírají rozměry play off. „Je to znát. Všichni se na to chystají a mají to v hlavě. Důležitá bude soudržnost. Žádné mužstvo nebude mít úspěch, když nebude hrát jako tým,“ má jasno.

Po rozvolnění opatření mohli na stadion fanoušci už bez omezení. Dorazilo jich téměř pět a půl tisíce. „Bylo to fantastické, něco jiného než poloprázdný zimák. Děkujeme jim za podporu,“ vzkazuje Modrý.