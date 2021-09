Po deseti letech v Budějovicích. Role tahouna týmu se nezříkám, říká Gulaš

Po deseti letech jste zase oblékl dres Českých Budějovic. Jaké máte očekávání?

Když to budu brát z týmového hlediska, tak důležité bude chytit začátek sezony. Z týmu mám dobrý pocit, přišlo sem plno zkušených hráčů. A to je podle mého velice důležité pro to, abychom byli úspěšní.

S přípravou jste spokojený?

Ano, byla náročná. Velice dobře jsme se nachystali fyzicky a zápasy se hrály také kvalitní. Poslední z nich jsme dotáhli do vítězství, což je pro nás jen dobře. Potvrdili jsme si, že i s dobrými týmy můžeme hrát vyrovnaně. A to je po psychické stránce také moc dobře. Naučili jsme se otáčet zápasy a nakonec i vyhrávat. Tým je podle mého poskládaný tak, abychom hráli v klidném středu tabulky.

Fanoušci, trenéři a vedení klubu budou od vás vyžadovat, abyste plnil roli tahouna týmu. Přijímáte tuto úlohu?

Trochu větší tlak cítím, ale to samozřejmě patří k mé pozici v týmu. Jsem na to zvyklý a vůbec se takového úkolu nezříkám. Snad by se dalo i říci, že takovou roli mám rád. Na druhou stranu, do Motoru přišlo hodně zkušených hráčů a my se můžeme jeden o druhého opřít. Každý z nás si k tomu pak řekne své a to bude přidaná hodnota k naší hře, která bude pak rozhodovat.

Vypadá to, že první formace, kde budete hrát vy, Lukáš Pech a Jiří Ondráček, je už daná. Jak se vám s nimi hraje?

Nejde říci, že když k sobě dáte dva, tři hráče, kteří spolu nikdy nehráli, tak to půjde jak mávnutím proutku. Všechno se vyvíjí a měli jsme docela dlouhou dobu na to, abychom se s Lukášem sehráli. Pořád jsou v naší hře věci, na kterých musíme zapracovat a zlepšit je, což je normální. Toto složení však v zápasech vypadalo solidně a doufám, že nám to vydrží.