Budějovický Doudera: Potřebujeme body z venku, utíkají nám začátky zápasů

Čtyřnásobný mistr ligy s Třincem by rád přispěl k ještě lepším výsledkům Motoru. Jihočeši jsou v tabulce osmí, ve středu od 17.30 hodin hrají na ledě devátých Karlových Varů.

Vyhráli jste tři z posledních čtyř zápasů a trochu smazali nepovedený říjen. Je to znát na náladě?

Jo, nálada se zlepšila. Ale čekají nás venkovní zápasy a poctivě se na ně připravujeme. Vždy se lépe pracuje, když máte za sebou dobré výsledky. Je to povzbuzující, ale nic pro nás nekončí. Sezona je náročná a liga navíc velmi vyrovnaná.

Milan Doudera 30 let Rodák z Horního Bezděkova na Kladensku začal v týmu Rytířů svoji kariéru. Zvládl i jednu sezonu v extralize, pak se však na dlouhých devět let usídlil v Třinci, kde spolehlivý obránce získal čtyři mistrovské tituly. Celkově odehrál v české nejvyšší soutěži 546 duelů, dal v nich 38 branek. Zahrál si Ligu mistrů či Spengler Cup, v národním týmu zvládl 43 utkání. V roce 2016 se dostal i na mistrovství světa. Před sezonou podepsal dvouletý kontrakt v Motoru s možností případné opce na další rok.

Potřebujete zlepšit výsledky i výkony venku. Čím si vysvětlujete, že doma se vám tak daří a na hřištích soupeřů skoro vůbec?

Každý hraje lépe doma před vlastními fanoušky. U nás je to stejně, lidi nás ženou. Ale abychom byli úspěšní, tak musíme bodovat i venku. Většinou nám uteče start, a pak už to nedoženeme. Musíme se na to zaměřit. Máme to do hal soupeřů celkem daleko, ale to nás neomlouvá.

Na cestování jste z Třince zvyklý, ale myslíte, že hodiny v autobuse před zápasem mohou mít takový vliv?

S Třincem jsme jezdili v 90 procentech zápasů den dopředu, to bylo něco jiného. Když sedíte čtyři hodiny v autobuse, tak to může mít vliv, někomu pak tolik nejdou nohy. Ale to musíme vychytat, třeba lepší rozcvičkou.

Není to tolik otázka na hráče, ale nechtěli byste jezdit na venkovní zápasy den předem?

Ne. Leda třeba do Třince nebo Vítkovic, ale jinak ne. Ono to funguje i naopak, že ostatní týmy to mají k nám daleko. Tak to prostě je.

Vyhovovalo vám, když jste jeli o den dříve, nebo jste se radši vyspal ve vlastní posteli?

Měl jsem to radši. Z Třince je to všude daleko, to by pro nás bylo extrémně náročné. Má to své klady i zápory. Když jedete v den zápasu, vyspíte se doma, navíc můžete být víc s rodinou.

Do Vánoc hrajete už jen třikrát doma a šestkrát venku. Na lepší výkony venku je pravý čas.

Uvědomujeme si to. Body z venku potřebujeme, abychom se dostali tabulkou výš, na což určitě máme. Myslím, že jsme venku mnohdy nehráli špatně, ale soupeř nám utekl, nebo to na body nestačilo. Věřím, že to zlepšíme.

Milan Doudera (vlevo)

Teď hrajete v Karlových Varech, se kterými jste pětkrát v řadě prohráli. Může to mít vliv?

Ne, to jsou jen statistiky. Já pamatuji jen letošní zápas, kdy jsme s nimi odehráli dobré utkání, ale prohráli na nájezdy. Čekají nás teď týmy, které jsou v tabulce blízko nás, tak bude důležité, abychom to zvládli.

Blížíte se k polovině sezony. Cítíte, že se tým už sehrál?

Myslím, že jo. Všichni jsme si vžili systém, který chceme hrát. Teď už je jen na nás, abychom to prodali v zápasech. Na tréninku to vypadá dobře, tak to jen přenést do utkání.

Karlovy Vary - České Budějovice Středa 17.30 online

Posoudit to můžete hlavně v obraně. Už máte se spoluhráči automatismy?

Určitě. Je vidět, že nedostáváme moc gólů. To je základ. K tomu musí zachytat brankář. Pro nás je skvělé, že máme dva výborné gólmany, kteří nás drží. Když si jeden potřebuje odpočinout, naskočí druhý. Oba dokážou napravit i nějakou naši chybu. To je důležité i pro psychiku.

V létě jste změnil klub po devíti letech. Na jihu Čech jste od té doby strávil pár měsíců. Můžete už hodnotit?

Už jsem se úplně aklimatizoval. Po městě jezdím poslepu. Na začátku jsem používal navigaci, přece jen Budějovice jsou větší než Třinec. Ale s rodinou se nám tu moc líbí. Ještě by to chtělo trochu zlepšit výsledky a bude to skvělé.

Už jste vyrazili na adventní trhy v Budějovicích?

Jo, už dvakrát. Na to jsem se opravdu těšil. V takové míře to z Třince neznáme. Je to opravdu moc pěkné a syn měl radost, jak to všechno svítí. Těšíme se na vánoční strom.