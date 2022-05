Čerstvý mistr Zbořil nebere Zlín jako krok zpět: Jsem rád, že jsem tady

„Smlouvu jsem řešil na přelomu března a dubna. Měl jsem možnost zůstat ve Frýdku-Místku. Ale nepřišlo mi to tak zajímavé jako nabídka ze Zlína s jeho ambicemi. Neberu to tak, že jsem udělal chybu, že jsem měl čekat. Jsem rád, že jsem tady,“ vykládal Zbořil na startu letní přípravy Beranů, kam dorazil v civilu jen čtyři dny po posledním finálovém zápase.

Že do něj aktivně zasáhne jako plnohodnotný člen Varaďova týmu, by ještě před pár měsíci neřekl.

„Když jsem přicházel v létě z Přerova do Frýdku, spolu se smlouvou jsem podepisoval dodatky do Třince,“ připomněl, že prvoligový Frýdek funguje jako farma Ocelářů. „Vnímal jsem to jako formalitu.“

Čtyři extraligové duely v základní části bral jako příjemné zpestření sezony, s nasazením do vyřazovací moc nepočítal.

„Nakonec jsem hrál ve finále ve třetí obranné dvojici nějakých 15 minut. Což je dost na mé zkušenosti s extraligou a play off. Byl jsem mile překvapený, jakou mi trenéři dali důvěru,“ děkuje Zbořil na dálku. K třineckému hattricku přispěl gólem a asistencí, za odměnu zvedl nad hlavu mistrovskou trofej.

„Málokomu se povede přebírat pohár v největší aréně v Česku. I když diváci bučeli, byl to velký zážitek,“ líčil Zbořil, který se při oslavách držel zkrátka. „Nepiji, jsem abstinent. Žádné bujaré večírky. Hlavně jsem si užíval pocit, že se to povedlo. Snažím se najet do normálního režimu.“

Do tréninkového drilu se zapojí v půlce května po dvoutýdenní dovolené. Ve Zlíně přitom není nováčkem. Hostoval v juniorce, v sezoně 2018/19 odehrál za Berany 13 extraligových zápasů v základní části a kompletní předkolo proti Mladé Boleslavi.

„Tým se hodně obměnil, ale pár kluků tady zůstalo,“ poznamenal Zbořil.

Přestože měl nabídky takřka od všech moravských účastníků Chance ligy, zvolil zlínskou. „Roli hrála dojezdová vzdálenost z Přerova do Zlína. Dojíždět budeme spolu s Martinem Novotným. Mezi oběma kluby dlouhodobě funguje chemie,“ vnímá propojenost nyní už prvoligových rivalů.

Na roli tahouna defenzivy je připravený, stejně jako na nejvyšší ambice Beranů. Před podceněním Chance ligy však varuje.

„Bude to extrémně těžké. Fůra fanoušků a lidí vystřízliví, když uvidí, jak je to těžká soutěž – bojovná, hodně nabruslená. Spousta kluků z extraligy se spálila,“ uvedl Zbořil. „Doufám, že ve Zlíně to tak nedopadne.“