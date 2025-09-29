Tipsport extraliga 2025/26

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

  16:47
Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub o tom informoval na svém webu.
Lotyšský útočník Miks Indrašis (70) manévruje s pukem v utkání o bronz na...

Lotyšský útočník Miks Indrašis (70) manévruje s pukem v utkání o bronz na hokejovém šampionátu. | foto: AP

Zleva Miks Indrašis z Lotyšska a Šimon Nemec ze Slovenska.
Lotyšští hokejisté oslavují zisk bronzových medailí ze světového šampionátu.
Lotyšští útočníci Rihards Bukarts (13) s Miksem Indrašisem si plácají na oslavu...
Lotyšský útočník Miks Indrašis (70) ve velké šanci střílí na kanadského...
„Máme v zádech čtyři prohry a bohužel poměrně tristní střeleckou produktivitu, takže jsme byli nuceni reagovat,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Bruslaři po porážkách s Karlovými Vary, Litvínovem, Spartou a Olomoucí klesli na 11. místo tabulky, ve čtyřech zápasech navíc vstřelili jen sedm branek. V úterý je čeká v 10. kole regionální derby na ledě Liberce.

„Miks vždy patřil k hráčům, na které se trenéři mohli spolehnout. Jeho pozitivní a aktivní přístup k věci se projevil okamžitě po jeho příletu k nám, věříme, že nám maximálně pomůže,“ uvedl Vlasák s tím, že Indrašis do Česka přiletěl dnes a zda bude v úterý figurovat v sestavě Bruslařů, bude záležet na administrativních faktorech.

Indrašis hrál v minulé sezoně za švédský celek Brynäs, v minulosti působil v Německu, KHL a ve Švýcarsku. Rodák z Rigy se představil na jedenácti světových šampionátech a dvou olympijských hrách.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

