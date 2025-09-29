„Máme v zádech čtyři prohry a bohužel poměrně tristní střeleckou produktivitu, takže jsme byli nuceni reagovat,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.
Bruslaři po porážkách s Karlovými Vary, Litvínovem, Spartou a Olomoucí klesli na 11. místo tabulky, ve čtyřech zápasech navíc vstřelili jen sedm branek. V úterý je čeká v 10. kole regionální derby na ledě Liberce.
„Miks vždy patřil k hráčům, na které se trenéři mohli spolehnout. Jeho pozitivní a aktivní přístup k věci se projevil okamžitě po jeho příletu k nám, věříme, že nám maximálně pomůže,“ uvedl Vlasák s tím, že Indrašis do Česka přiletěl dnes a zda bude v úterý figurovat v sestavě Bruslařů, bude záležet na administrativních faktorech.
Indrašis hrál v minulé sezoně za švédský celek Brynäs, v minulosti působil v Německu, KHL a ve Švýcarsku. Rodák z Rigy se představil na jedenácti světových šampionátech a dvou olympijských hrách.