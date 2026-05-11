„Mikael je vynikající hráč. Všichni to viděli v play off, kdy byl doslova odskočený. Velký bojovník, extrémně pracovitý hráč,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek pro klubový web.
Dvaatřicetiletý Seppäla přišel do Sparty před rokem ze švédského Jönköpingu, ze zdravotních důvodů ale většinu sezony vynechal. V základní části odehrál jen devět zápasů, v play off přidal 19 startů a pomohl týmu k postupu do semifinále. Celkem si připsal pět bodů za tři branky a dvě asistence.
„Bohužel, sezona pro něj byla hodně smolná. Už jsme sami přestávali věřit, že se dá dokupy. Svou pílí a naturelem to ale dokázal a byl jedním z rozdílových hráčů. Byl jedním z faktorů našeho zlepšení. Strhnul další spoluhráče. Když mu bude sloužit zdraví, věřím, že bude důležitým článkem v naší defenzivě,“ věří Divíšek.
Seppäla je dvojnásobným finským šampionem, s Tapparou Tampere v roce 2023 ovládl i Ligu mistrů. Ve Švýcarsku si připíše pátý start na MS v kariéře.