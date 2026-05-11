Tipsport extraliga 2025/26

Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat

  21:18
Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu.
Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Mikael je vynikající hráč. Všichni to viděli v play off, kdy byl doslova odskočený. Velký bojovník, extrémně pracovitý hráč,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek pro klubový web.

Dvaatřicetiletý Seppäla přišel do Sparty před rokem ze švédského Jönköpingu, ze zdravotních důvodů ale většinu sezony vynechal. V základní části odehrál jen devět zápasů, v play off přidal 19 startů a pomohl týmu k postupu do semifinále. Celkem si připsal pět bodů za tři branky a dvě asistence.

První posila pro Spartu, ze Švýcarska přichází Sekáč. Cítím se furt mladě, hlásí

„Bohužel, sezona pro něj byla hodně smolná. Už jsme sami přestávali věřit, že se dá dokupy. Svou pílí a naturelem to ale dokázal a byl jedním z rozdílových hráčů. Byl jedním z faktorů našeho zlepšení. Strhnul další spoluhráče. Když mu bude sloužit zdraví, věřím, že bude důležitým článkem v naší defenzivě,“ věří Divíšek.

Seppäla je dvojnásobným finským šampionem, s Tapparou Tampere v roce 2023 ovládl i Ligu mistrů. Ve Švýcarsku si připíše pátý start na MS v kariéře.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

