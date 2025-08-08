Hokej „mastí“ i jeho mladší bratr Jordan a bratránci Antoine a Alex. Hned vás tedy napadne, zda do širšího příbuzenského klanu nepatří také...
„André Tourigny, trenér Utahu v NHL? Ne, ne,“ skočí do řeči a současně zavrtí hlavou Miguël Tourigny, jedna z letních akvizic pardubického Dynama, jež se momentálně s novým týmem chystá na první přípravný zápas proti bratislavskému Slovanu (dnes od 18 hodin na stadionu v České Třebové — je vyprodáno).
Tourigny v Evropě působí od sezony 2022–23, kdy po juniorských letech v QMJHL, coby draftovaný v roce 2022 slavnými montrealskými Canadiens (v sedmém kole jako 216. v pořadí), podepsal rovnou na Slovensku v Dukle Trenčín. Jako mladíček si tak musel zvykat na odlišné prostředí.
|
Proč jsem v Pardubicích? I kvůli olympiádě, mám větší šanci se tam dostat, říká Lauko
„Pokud jde o běžný život, trochu se to od mojí domoviny liší — zejména v tom, že tady máte všechno v dosahu pěšky. V Kanadě by to takhle nešlo,“ srovnává Tourigny. „Ale pokud jde třeba o trénování, je to hodně podobné,“ doplní.
V dresu Trenčína si rozhodně nevedl zle, ba naopak; v následujícím ročníku se nicméně vrátil do zámoří do celku Trois-Rivieres Lions v nižší ECHL. Loni už ovšem znovu exceloval na Slovensku: 41 bodů (9 + 32) v 54 utkáních základní části a dalších 11 (2 + 9) ve 12 kláních v play off za žilinské Vlky hovoří samo za sebe. „Sezona byla super. Měli jsme dobrý mančaft, byli jsme trochu jako rodina,“ říká Tourigny. „V play off nám nakonec chyběl kousek do finále, ale jinak jsem byl velmi spokojený.“
Není tedy divu, že si slovenská extraliga vysloužila jeho respekt.
„Líbila se mi. V průběhu roku jsem si v týmu našel spoustu kamarádů, fakt mě to tam bavilo,“ zopakuje Tourigny.
Přesilovka? Snad to někdy klapne
První vhled do potenciálního angažmá v Pardubicích mu pak poskytl krajan Nick Jones (nyní Karlovy Vary), jenž letos na jaře přišel Dynamu na pomoc právě ze Žiliny.
„Jonesy mi popisoval, jak zdejší organizace funguje a že tu jsou všichni vstřícní — že ho rychle přijali. Zkrátka klub ‚áčkové‘ úrovně,“ konstatuje Tourigny.
O medailových ziscích Dynama z posledních let (bronz a dvě stříbra) se pak kanadský zadák dozvěděl prakticky vzápětí. „Projížděl jsem internet, takže jsem věděl, že Pardubice každý rok bojují o nejvyšší mety,“ přibližuje Tourigny.
|
Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda
Když klubový skaut David Pospíšil 23letého borce, na nějž v kabině začali volat Mig nebo Miggy, po jeho příchodu na východ Čech představoval, vychválil ho málem až na půdu: výtečný bruslař, skvělé hokejové myšlení, dobrá rozehrávka, velký potenciál.
A třeba svou obratností na bruslích Tourigny zaujal už při úvodních trénincích na ledě. Přes aktuální sílu kádru Dynama a zavedenou hierarchii v týmu proto nemůže být úplně zavrženíhodná idea, že by si vzal pod patronaci třeba distribuci kotoučů ve druhé přesilovkové formaci. Navíc ani nutně nemusí hrát nahoře, početní výhody může klidně dirigovat i z křídla, má k tomu výborné předpoklady.
„Jo, tohle je moje živobytí, takže taková role by se mi náramně zamlouvala,“ přisvědčuje Tourigny. Zároveň se nikam necpe: „Uvědomuju si, že jsem pořád hodně mladý a učím se, chci toho od ostatních vstřebat co nejvíc a dál se rozvíjet. Budu doufat, že to klapne — možná už letos, možná za rok, kdoví.“
Cíle pro nejbližší období si Tourigny tedy klade postupné: zlepšovat se každým dnem a přispět tím i k úspěchu svého mužstva.
„Chci s ním co nejvíc vyhrávat, budu to brát po zápasech,“ nastiňuje Tourigny.
O tom, že pardubickou štaci bere velmi vážně, svědčí i to, že ani nevyrazil na pořádnou dovolenou.
„V létě jsem nedělal nic zvláštního. Jel jsem si individuální přípravu, abych sem přijel v dobré formě,“ líčí Tourigny.
Ve městě je zatím sám, jeho přítelkyně za ním do Česka přiletí až na Vánoce. „Zrovna dodělává školu, pak už tu se mnou bude. A na svátky sem kromě ní přicestuje i moje rodina,“ těší se na ně Tourigny.
Příprava pardubických hokejistů:
|Datum
|Zápas
|Čas
|Místo
|Turnaj / poznámka
|pátek, 8.8.
|Pardubice – Slovan Bratislava
|18:00
|ZS Česká Třebová
|pátek 15. 8.
|Pardubice – Landshut
|20:00
|Würth Arena Neumarkt
|Dolomitencup, Itálie
|neděle 17. 8.
|Pardubice – soupeř neznámý
|neznámý
|Würth Arena Neumarkt
|Dolomitencup, Itálie
|úterý 19. 8.
|Ajoie – Pardubice
|bude upřesněno
|Yverdon-les-Bains
|Coupe des Bains, Švýcarsko
|čtvrtek 21. 8.
|Fribourg-Gottéron – Pardubice
|bude upřesněno
|Düdingen
|Coupe des Bains, Švýcarsko
|pátek 22. 8.
|Bern – Pardubice
|bude upřesněno
|Yverdon-les-Bains
|Coupe des Bains, Švýcarsko
|čtvrtek 4. 9.
|Pardubice B – Pardubice
|18:00
|ZS Chrudim