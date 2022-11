Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jen co se objevil v kabině, hradečtí spoluhráči si ho hned dobírali: „Kdyby se ti to povedlo, klidně jsi mohl ukončit kariéru!“ Oliver Okuliar ale kouzelnou fintu gólem nezakončil. A extraliga propásla možnost být zase světová. Tedy ve smyslu, že by se šot z nejvyšší domácí soutěže rozletěl do všech koutů hokejové planety.