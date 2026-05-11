Tipsport extraliga 2025/26

Bratři do lajny? Bylo by to hezké, zasnil se druhý olomoucký Vitouch

Lukáš Jakubíček
  14:00
Já na bráchu, brácha na mě. Hokejoví sourozenci David a Michal Vitouchovi se navzájem provázejí celou dosavadní kariéru, kterou spojili především s pražskou Spartou a prvoligovými Litoměřicemi. Teď se po půlroční pauze znovu potkávají v jednom týmu, od příští sezony budou oba hájit barvy Olomouce.
„Určitě rozhodlo to, jaký o mě Olomouc měla zájem. Velké plus bylo, že jsme sem mohli jít s bráchou oba. Furt jsem se ho na něco ptal, protože jsem od prosince věděl, že do Olomouce půjdu taky,“ usmíval se po prvním tréninku v „plecharéně“ 22letý útočník Michal Vitouch.

Mladší z bratrů nastupoval za A tým Sparty čtyři roky, ale teprve v minulé sezoně se nastálo usadil v nabité soupisce. O dva roky starší David do extraligy nakoukl už v devatenácti letech a během dvou sezon se stal stabilním hráčem Sparty. Připsal si i dva starty za reprezentaci, nikdy však nepřekročil hranici třetí útočné formace.

„Jinde může dostat více prostoru a zlepšit se v ofenzivní činnosti,“ nechal se slyšet sparťanský sportovní ředitel Tomáš Divíšek při novoročním odchodu Davida Vitoucha.

David Vitouch v olomouckém dresu.

A měl pravdu. David posílil Kohouty už v lednu, kdy byl vyměněn za Ondřeje Najmana. V 18 zápasech se ukázal v dobrém světle. Bodoval pětkrát, ale na ledě několikrát ukázal své přednosti – důraz a bruslení. K tomu přidal i několik kreativních momentů. „Na bráchovi bylo vidět, že je v Olomouci uvolněnější. Trochu z něj spadl tlak, který je na Spartě velký,“ vypozoroval mladší z bratrské dvojice.

V dresu Sparty obvykle obsadili pozice ve třetím a čtvrtém v útoku. Málokdy však na ledě stáli společně ve stejné formaci, což by se v Olomouci mohlo změnit. „Moc jsme spolu ještě nehráli, bylo by to hezké,“ zasnil se Michal Vitouch.

Olomouc bratrské duo v jednom útoku pamatuje, před deseti lety na Hané společně nastupovali slovenští bratři Juraj a Tomáš Mikúšovi. Starší Juraj si v té sezoně dokonce vystřílel návrat do slovenské reprezentace. Teď se na ně pokusí navázat podstatně mladší dvojice Vitouchových.

V jedné lajně by se mohli vhodně doplňovat. „Brácha je lepší bruslař a víc technický typ. Já jsem spíš bojovnější,“ přibližuje Michal.

Bratři Vitouchovi byli, podobně jako další posily, na olomouckém radaru delší dobu. „O Davidovi s Michalem jsme mluvili už před minulou sezonou. Nakonec to dopadlo tak, že přišel Ondra Najman, který nás úplně nenadchnul. Když Sparta věděla, že David má u nás domluvené angažmá na další sezonu, tak nám ho vyměnili za Ondru. Prezentoval se velice dobře, a to samé čekáme i od jeho bráchy. Věříme, že útoku dodá pohyb a živočišnost, navíc i dobře brání,“ odhalil zákulisí přestupů nový kouč Mory Petr Fiala.

Napodobí Kos předchůdce?

Dalším mladým hráčem, který rozšířil soupisku Mory, je stříbrný medailista z MS juniorů v roce 2023 Jakub Kos. Útočník podstatnou část mládežnické kariéry strávil ve Finsku, kde nakoukl také do tamní nejvyšší soutěže. Před rokem pomohl k titulu brněnské Kometě, kde však neměl takové vytížení, jaké by si představoval.

Po třech letech na jihu Moravy se rozhodl, že se vydá na novou etapu kariéry, která by se dala nazvat jako „Kuncova cesta“. 25letý reprezentační útočník Michal Kunc si po přechodu z juniorských kategorií stálé místo v sestavě Brna nevybojoval a přesunul se do Olomouce. Na Hané se z něj postupně stal lídr týmu a svými výkony si vysloužil angažmá v zámoří. Pro příští sezonu se vrací do Komety, kde by měl být jedním z klíčových hráčů.

Jakub Kos z Komety se raduje z gólu proti Třinci.

Podobná cesta z Brna do Olomouce není ojedinělá, v minulých letech ji v různých fázích svých kariér prošli také další hráči. Všichni následně zažili své nejlepší období nebo posun do lepšího týmu. Příkladem můžou být Jan Káňa, Silvester Kusko nebo Martin Kohout. Z jiných klubů se podobný progres povedl třeba Tomáši Dujsíkovi nebo Petru Fridrichovi.

„Vím, že pár kluků z Komety do Olomouce už šlo. Kuncíkovi se povedlo to, že ho angažmá v Olomouci vystřelilo někam úplně jinam, takže samozřejmě budu chtít navázat na jeho dobrou práci,“ povídal Kos. „Dokážu hrát dopředu i dozadu. V Brně jsem hrál třetí čtvrtou lajnu, ale myslím si, že dříve v kariéře jsem ukázal, že můžu hrát i dopředu a dělat body. Na to bych tady chtěl navázat. Když jste v týmu nějakou dobu a tři roky hrajete stejnou roli, tak v hlavě vidíte, že to moc smysl nemá a je čas na změnu,“ vysvětlil svůj přesun.

Olomouc po odchodech Škůrka, Nahodila a dalších stálic výrazně omladila. Věkový průměr nových posil je 25,2 let, a to jej ještě zvyšuje 34letý obránce Freibergs. Bez něj by byl průměr o dva roky nižší. Přestože kádr prošel už druhou větší obměnou, stále se může spolehnout na prověřené jádro v čele s kapitánem Ondruškem nebo útočníky Orsavou a Navrátilem.

„Doufám, že si navzájem pomůžeme a všem se nám bude dařit,“ vyhlíží Michal Vitouch. „Vždycky se říkalo, že tady je super parta, a po prvním dnu jsem spokojený. Kohokoli se zeptáte, tak vám řekne, že tým v Olomouci drží pospolu v kabině i na ledě,“ doplňuje Kos.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere.

Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka...

Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Usedl za stůl, nasadil si brýle a spustil. Při této příležitosti a v roli kouče národního týmu naposledy. Radim Rulík přečetl pětadvacet jmen, která s ním odcestují do Švýcarska. Mezi nimi i taková,...

Šéf Hradce Kmoníček: Nasazení a nastavení hráčů v play off se mi nelíbilo

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Kabina s méně cizinci a další velké jméno, které přichází od největšího rivala? Ke dvěma výrazným momentům tvorby kádru pro příští sezonu přidává generální manažer hradeckého hokejového Mountfieldu...

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

Euro Hockey Tour 2026: přehled a výsledky turnajů

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17,  aktualizováno  10. 5. 23:42

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43

