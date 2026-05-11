Bratři do lajny? Bylo by to hezké, zasnil se druhý olomoucký Vitouch

„Určitě rozhodlo to, jaký o mě Olomouc měla zájem. Velké plus bylo, že jsme sem mohli jít s bráchou oba. Furt jsem se ho na něco ptal, protože jsem od prosince věděl, že do Olomouce půjdu taky,“ usmíval se po prvním tréninku v „plecharéně“ 22letý útočník Michal Vitouch.
Mladší z bratrů nastupoval za A tým Sparty čtyři roky, ale teprve v minulé sezoně se nastálo usadil v nabité soupisce. O dva roky starší David do extraligy nakoukl už v devatenácti letech a během dvou sezon se stal stabilním hráčem Sparty. Připsal si i dva starty za reprezentaci, nikdy však nepřekročil hranici třetí útočné formace.
„Jinde může dostat více prostoru a zlepšit se v ofenzivní činnosti,“ nechal se slyšet sparťanský sportovní ředitel Tomáš Divíšek při novoročním odchodu Davida Vitoucha.
A měl pravdu. David posílil Kohouty už v lednu, kdy byl vyměněn za Ondřeje Najmana. V 18 zápasech se ukázal v dobrém světle. Bodoval pětkrát, ale na ledě několikrát ukázal své přednosti – důraz a bruslení. K tomu přidal i několik kreativních momentů. „Na bráchovi bylo vidět, že je v Olomouci uvolněnější. Trochu z něj spadl tlak, který je na Spartě velký,“ vypozoroval mladší z bratrské dvojice.
V dresu Sparty obvykle obsadili pozice ve třetím a čtvrtém v útoku. Málokdy však na ledě stáli společně ve stejné formaci, což by se v Olomouci mohlo změnit. „Moc jsme spolu ještě nehráli, bylo by to hezké,“ zasnil se Michal Vitouch.
Olomouc bratrské duo v jednom útoku pamatuje, před deseti lety na Hané společně nastupovali slovenští bratři Juraj a Tomáš Mikúšovi. Starší Juraj si v té sezoně dokonce vystřílel návrat do slovenské reprezentace. Teď se na ně pokusí navázat podstatně mladší dvojice Vitouchových.
V jedné lajně by se mohli vhodně doplňovat. „Brácha je lepší bruslař a víc technický typ. Já jsem spíš bojovnější,“ přibližuje Michal.
Bratři Vitouchovi byli, podobně jako další posily, na olomouckém radaru delší dobu. „O Davidovi s Michalem jsme mluvili už před minulou sezonou. Nakonec to dopadlo tak, že přišel Ondra Najman, který nás úplně nenadchnul. Když Sparta věděla, že David má u nás domluvené angažmá na další sezonu, tak nám ho vyměnili za Ondru. Prezentoval se velice dobře, a to samé čekáme i od jeho bráchy. Věříme, že útoku dodá pohyb a živočišnost, navíc i dobře brání,“ odhalil zákulisí přestupů nový kouč Mory Petr Fiala.
Napodobí Kos předchůdce?
Dalším mladým hráčem, který rozšířil soupisku Mory, je stříbrný medailista z MS juniorů v roce 2023 Jakub Kos. Útočník podstatnou část mládežnické kariéry strávil ve Finsku, kde nakoukl také do tamní nejvyšší soutěže. Před rokem pomohl k titulu brněnské Kometě, kde však neměl takové vytížení, jaké by si představoval.
Po třech letech na jihu Moravy se rozhodl, že se vydá na novou etapu kariéry, která by se dala nazvat jako „Kuncova cesta“. 25letý reprezentační útočník Michal Kunc si po přechodu z juniorských kategorií stálé místo v sestavě Brna nevybojoval a přesunul se do Olomouce. Na Hané se z něj postupně stal lídr týmu a svými výkony si vysloužil angažmá v zámoří. Pro příští sezonu se vrací do Komety, kde by měl být jedním z klíčových hráčů.
Podobná cesta z Brna do Olomouce není ojedinělá, v minulých letech ji v různých fázích svých kariér prošli také další hráči. Všichni následně zažili své nejlepší období nebo posun do lepšího týmu. Příkladem můžou být Jan Káňa, Silvester Kusko nebo Martin Kohout. Z jiných klubů se podobný progres povedl třeba Tomáši Dujsíkovi nebo Petru Fridrichovi.
„Vím, že pár kluků z Komety do Olomouce už šlo. Kuncíkovi se povedlo to, že ho angažmá v Olomouci vystřelilo někam úplně jinam, takže samozřejmě budu chtít navázat na jeho dobrou práci,“ povídal Kos. „Dokážu hrát dopředu i dozadu. V Brně jsem hrál třetí čtvrtou lajnu, ale myslím si, že dříve v kariéře jsem ukázal, že můžu hrát i dopředu a dělat body. Na to bych tady chtěl navázat. Když jste v týmu nějakou dobu a tři roky hrajete stejnou roli, tak v hlavě vidíte, že to moc smysl nemá a je čas na změnu,“ vysvětlil svůj přesun.
Olomouc po odchodech Škůrka, Nahodila a dalších stálic výrazně omladila. Věkový průměr nových posil je 25,2 let, a to jej ještě zvyšuje 34letý obránce Freibergs. Bez něj by byl průměr o dva roky nižší. Přestože kádr prošel už druhou větší obměnou, stále se může spolehnout na prověřené jádro v čele s kapitánem Ondruškem nebo útočníky Orsavou a Navrátilem.
„Doufám, že si navzájem pomůžeme a všem se nám bude dařit,“ vyhlíží Michal Vitouch. „Vždycky se říkalo, že tady je super parta, a po prvním dnu jsem spokojený. Kohokoli se zeptáte, tak vám řekne, že tým v Olomouci drží pospolu v kabině i na ledě,“ doplňuje Kos.