Víru v play off jsme neztratili, burcuje litvínovský tisícovkař Trávníček

S Trávníčkem před úvodním buly úterní partie s Plzní napochodovalo na led po černožlutém koberci hned pět dam: maminka, manželka a tři dcerky. Babinec! „Takhle to vypadá u nás doma,“ křenil se pak dlouholetý vůdce Vervy.

Klub i rodina mu gratulovaly k milníku – tisícovce zápasů za Litvínov. V jednom trikotu to v extralize zvládli už jen dva Petrové, slávista Kadlec (1013) a Leška ze Zlína (1080). Překoná je Trávníček? „Ještě nějakou sezonu tady snad dám,“ troufá si srdcař na prvenství.

Slavnostní ceremonie, při které dostal dres s tisícovkou i auto na zapůjčení se stejnou číslovkou, se rodák z Děčína obával. „Na takovéhle věci si moc nepotrpím, ale byl to pěkný pocit. Jen jsem měl obavu, jestli mě to nevytrhne ze soustředění, ale ne, nakoplo nás to výborně.“

Litvínov sfouknul Plzeň 5:1 a stále je ve hře o desítku, je dva body za Spartou a tři za Zlínem. Přitom po nedělním krachu na Spartě, kde Trávníček dosáhl na tisícizápasový mezník, vypadala Verva odepsaná.

„Pro nás obrovská škoda, že jsme na Spartě nevydolovali vůbec nic. Ale ještě máme šanci se tam dostat, byla by hrozná škoda, kdybychom si to sami zkazili,“ burcuje.

Proti Plzni začal Litvínov trochu defenzivněji, ale dva góly během minuty ho nastartovaly. „Věděli jsme, že je nebezpečné, když se dostanou do vedení, pak by bylo těžké je dohánět. Proto možná začátek vypadal tak opatrně, chtěli jsme si dát pozor na jejich první lajnu, která je hodně produktivní. Bylo skvělé, že nám tam padly tak rychle dva góly, hodně nás uklidnily,“ viděl Trávníček.

Verva už pak dotáhla zápas k výhře a v pátek v derniéře základní části na ledě Vítkovic bude usilovat o předkolo play off. „Věděli jsme, že proti Plzni hrajeme o udržení naděje, což se povedlo. A stejné to bude i v pátek. Nebudeme nijak spekulovat, zkusíme ten zápas odehrát co nejlíp. A až po něm se podíváme, jak hráli ostatní a jestli to stačí na postup.“