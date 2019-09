Přímý sestup je strašák. Chceme do desítky, říká kapitán Litvínova

„Nepřijde mi úplně šťastné, že poslední tým vůbec nemá šanci si extraligu obhájit. Za mě byla nejspravedlivější série na čtyři zápasy mezi posledním z extraligy a vítězem první ligy. Přímý sestup samozřejmě strašák je. Určitě se chceme dostat aspoň do desítky, ale zároveň víme, že nějaký dlouhodobější výpadek se bude horko těžko dohánět,“ uvědomuje si litvínovský kapitán Michal Trávníček.

39letý veterán spočítal, že v Litvínově, kde je od dorostu, zažil už čtvrtstoletí letních příprav. Ta poslední ale byla přece jen jiná, klub místo kondičního trenéra angažoval firmu Andrle Sport, která hráče na novou sezonu po kondiční stránce připravovala. „Pro mě bylo zajímavé objevovat, jak ten pohyb vnímají a rozklíčovávají, jaké testy a studie jsou zahrnuté v tom jejich pohybovém konceptu. Byly to hodně nové věci, ze začátku jsme jeli pomalu, ale pak jsme se do toho opřeli a uvidíme, jak to bude vypadat. Nejde o to, jakou kondici budeme mít v září nebo v říjnu, ale jestli si ji udržíme celou sezonu.“

Loni, kdy Verva skončila mimo play off pozice, byl právě v tom problém. „Když jsme si vyhodnocovali poslední sezonu, tak jsme si řekli, že silově jsme byli připravení dobře, ale výdrž nám v závěru sezony chyběla,“ cítil i Trávníček.

Jestli to bude letos lepší, to si zatím netroufne odhadnout. „Je to neprověřené, tak uvidíme. Na druhou stranu jsem rád, že Litvínov má odvahu pouštět se do takových neosvědčených kroků. Marián Voda byl jedním z prvních kondičních koučů v extralize, teď zase klub angažoval skupinu lidí, která se zabývá budováním kondice nejen hokejistů. Je fajn, že Litvínov pořád zkouší něco nového,“ líbí se Trávníčkovi.

Pocit z přípravy má dobrý. „Přišlo mi to celkově šetrnější k tělu. Nebylo to tak, že bych byl z jednoho tréninku tři dny odvařenej, netrpěla tolik moje opotřebovaná kolena, ramena, kotníky. I ostatní kluci si to chválili, bylo méně marodů, nikdo si nic neutrhl, nenatáhl.“

I směr, jakým se Litvínov vydal na trenérském postu, Trávníček vítá. Vervu povede Jiří Šlégr, který je zároveň šéfem klubu. „Podle mě je dobrá cesta se teď spolehnout na vlastní řady. V minulosti tady měli úspěchy především domácí trenéři,“ tvrdí litvínovský vůdce. Kam by chtěl tým letos dotáhnout? „Těžko říct, kde může být náš strop. Koukáme hlavně na desítku, ale když se zadaří, můžeme pomýšlet i na páté šesté místo.“