„Je to tady super. Upřímně, takové přivítání v novém klubu jsem nikdy nezažil. Nejsem tady ani dva měsíce a cítím se v Plzni mezi klukama fakt dobře. Je nás tu hodně věkově blízkých, na zimák chodím každý den moc rád,“ říká čtyřiadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu, který do extraligy nakoukl poprvé v dresu Liberce a jeden start si připsal i za Mladou Boleslav.

Co sen zahrát si NHL? Ten ve vás stále ještě přetrvává?

Určitě to v hlavě někde mám, to je jasné. Ale teď nad tím nemá cenu přemýšlet. Poznal jsem na vlastní kůži, že čím víc to v sobě máte a řešíte, tím víc se vám na ledě nedaří. Soustředím se na sezonu v Plzni, jsem na to natěšený a jsem rád, že jsem právě tady. Pokud někdy NHL vyjde, bude to super, když ne, takový je život.

Napadá vás něco, čím je hokejová Plzeň specifická?

Je tady tvrdá letní příprava, to je známé. Už kluci v Třinci, kteří tady působili, mě před tím varovali. Ale co na mě hlavně dýchlo, že všichni lidi, kteří se motají okolo týmu, kustodi, fyzioterapeuti, trenéři, jsou hodně přátelští. Dělá to celkově výbornou atmosféru. Na to, že jsem tady nový, se cítím hrozně fajn. Jako bych tu hrál dva roky.

Je to rozdíl oproti Třinci, kde jste působil minulou sezonu?

Docela jo. Určitě i věkově, je tady mladší tým. A v Plzni je znát, že se pětkrát za sebou nepovedlo přejít přes předkolo play off. Všichni mají v hlavě, že už to chtějí zlomit.

K tomu máte pomoci i vy. Co udělat pro to, aby vše na ledě šlapalo, jak si přejete?

To ještě úplně nevím. Teď se blíží konec letní přípravy, která byla výživná a těžká. Ale mělo to zároveň své hranice, nešli jsme na takovou hranu, abychom byli vyřízení. Základ na suchu, v posilovně a na atletickém ovále máme výborný. Teď si chvíli odpočineme a pak už půjdeme na led, na který se každý těší. Máme pár přípravných zápasů, je tam i turnaj v Itálii. Doufám, že budeme mít dobrý tým a bude to šlapat i v sezoně.

Kde jste v Plzni našel zázemí?

Dva týdny jsem byl na ubytovně za malou halou, pak už jsme si s přítelkyní našli byt skoro v centru. Přestěhovali se, zabydleli. Akorát jsme pod střechou a v těchhle vedrech to je trošku šílené. To je jediné mínus, jinak už všechno běží jak má. Už aby byl podzim. (úsměv)

V Třinci jste se zastavil jen na čtyřech vstřelených brankách. Cítíte, že potřebujete nějaký restart?

Do Třince jsem šel a myslel si naivně nějaké věci. Je ale složité přicházet jako mladší kluk do týmu, který se příliš nemění, vyhrává každou sezonu titul. Je těžké si hned vydobýt místo. Ani týmu se celkově nedařilo, celou sezonu jsme hráli dole. Těch věcí, proč se nedařilo mně ani celému týmu, asi bylo víc. Tak to asi někdy je. Stále tam věří stejným hráčům, ale to vůbec nechci soudit, to je věc každého.

Jak se vám v minulosti hrálo proti Plzni?

Tady v Plzni jsem toho vlastně moc neodehrál. Vzpomínám, že s Libercem jsme v juniorce v sérii play off Plzeň vyřadili. A minulou sezonu s Třincem se mi tady hrálo docela dobře. Pokud si pamatuji, je tu celkem zima, takže led je kvalitní. Jsou určitě zimáky, kde se mi hraje daleko hůř.

Petr Sikora a Michal Teplý se radují z branky Třince.

Trenéři od vás budou čekat výraznější příspěvek do produktivity, kde Plzeň v minulé sezoně hodně tlačila bota. Na tenhle tlak jste připravený?

Střelecky se mi moc nedařilo, vím to. Ale třeba se to teď prolomí a pro obě strany to bude super. Pro mě je to nová šance v novém týmu. A já i Plzeň bychom byli určitě rádi, kdyby mi to střílelo.

Letní přípravu Škody má pod palcem kondiční kouč Jan Snopek. Jak často jste byl v kontaktu s hlavním trenérem Josefem Jandačem?

Mají to tady jasně rozdělené. Suchá příprava je na Honzovi, který je s námi v každodenním kontaktu. Určitě spolu všechny věci konzultují. Trenéři občas přijedou, připravují něco ve své kanceláři, sledují videa. Na ledě už to bude určitě mnohem víc s panem Jandačem a jeho asistenty.

Je to pár let, co vás veřejně zkritizoval tehdejší trenér národního týmu Filip Pešán. Ještě to v sobě máte?

(chvíli se zamyslí) Občas se na to někdo zeptá. Ale těch incidentů v hokeji je za poslední dobu spousta, přijde mi, že každý s každým každou chvíli něco řeší. Asi to tak teď chodí. Že bych s tím měl nějaký problém, to už vůbec ne.