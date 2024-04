POHLED: Takhle se kapitán nechová. Řepíkova omluva patří i spoluhráčům

Už když se dvě minuty před koncem za stavu 1:3 v atypické pozici ohnal holí po ujíždějícím Patriku Hrehorčákovi, který se navíc natočil přesně ve svůj neprospěch, šéf disciplinární komise Viktor Ujčík musel vědět, co ho bude druhý den čekat.

Další rozhodování o dodatečném trestu. Už potřiatřicáté v aktuálním play off. Za nešetrný zákrok udělil Řepíkovi stopku na dvě utkání.

„Bylo vidět, že chtěl hráče trefit přes rukavici, aby mu zabránil ve střele nebo přihrávce. Řepík držel hokejku pořád stejně, nevzal ji za konec jako valašku. Nemyslíme si, že tam byl jakýkoli úmysl hráče zranit. Chvilka na rozhodnutí byla malá a udělal to prostě špatně,“ popisoval Ujčík pro iDNES.cz.

Zákrok nejspíš srovnával se sekyrou kladenského Michaela Frolíka z konce základní části, který proti Raskobovi z Vítkovic použil větší intenzitu než Řepík v Třinci, víc se i napřáhl. Právě v tomto případě by Ujčík pravděpodobně řekl, že hůl držel jako valašku. Za úder přes ruce si Frolík nezahrál tři zápasy, takže Řepíkův trest v tomto ohledu sedí.

Sparťanský útočník Michal Řepík zkoumá situaci s trenérem Pavlem Grossem. Po zákroku na Hrehorčáka si nezahraje dvě utkání.

Třinci se podařilo po faulu soupeřova kapitána přidat čtvrtou branku. Řepík se z ledu rychle pakoval na střídačku, čímž situaci ještě zhoršil. Třineckému rozhořčení se nelze divit, nejen v zámoří agresoři častokrát přijmou výzvu k bitce a za svoje počínání ochotně nesou následky.

Za Řepíkem vyrazil Daňo, toho zkrotil spoluhráč Chlapík. Pěsti lítaly i mezi Kundrátkem a Kempným. „Zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat, zatímco jeho spoluhráči se musí bít. To mi přijde hodně zvláštní,“ komentoval Řepíkovo jednání třinecký útočník Daniel Voženílek.

„Chtěl jsem ho seknout do hokejky a zabránit gólu. Hokejka mi vylétla pravděpodobně do jeho žeber, za což se mu chci omluvit. Momentálně sháním číslo, abych mu mohl napsat,“ litoval Řepík po zápase úderu, za nějž ho rozhodčí po zhlédnutí videozáznamu poslali předčasně do kabin.

Jestli to myslel upřímně, nebo jen doufal, že by mu výrok mohl pomoct při verdiktu jako polehčující okolnost, ví jen on a možná klubové okolí. Sparta se nicméně ohradila proti nařčení médií, že by Řepík chtěl soupeři záměrně ublížit.

Omluva pro Hrehorčáka je správná, doputovat by ovšem měla i ke spoluhráčům. Jako kapitán, lídr a jeden z nejzkušenějších hráčů kabiny by měl jít příkladem. Nejen za rozhodnutého stavu by měl udržet podobné emoce v sobě, neohánět se takhle zbytečně po protihráčích.

Třinec si výhru zasloužil, což měl Řepík přijmout a chtít Ocelářům porážku vrátit už v úterý kvalitním výkonem na ledě.

Ačkoliv Spartě svým zákrokem čtvrté semifinále neprohrál, měl by se před svými parťáky kát. Stojí na něm první přesilovková formace, jako jediný z útočníků drží hokejku napravo.

Nyní musí trenér Pavel Gross hledat alternativu. A Pražanům se série zbytečně komplikuje.