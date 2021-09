Extraliga se rozjela ve velkém, říká Řepík. Stejně tak Sparta a její střelci

Vždyť Sparta nastřílela už 22 branek, spolu s Třincem nejvíc ze všech.

Zdá se, že pomohly změny ve složení. K vašemu duu s Horákem přišel Erik Thorell, lídr ligového bodování, zatímco Sobotka zamířil ke Kašemu s Chlapíkem.

Erik má teď fazonu, daří se mu, na co sáhne, což je pro nás super. Nám se v původním složení ze začátku tolik nedařilo, trenéři do toho chtěli sáhnout, rozhýbat to. A ono se podařilo.

Pět zápasů, čtyři výhry. Vstup do sezony vyšel, že?

Jsme za to rádi, na druhou stranu některé výkony nebyly optimální, jak bychom si představovali. Sezona teprve začala, teď je to hodně o bruslení, bez bojovnosti to nepůjde. Musíme makat.

Pomáhá, že hrajete celkem šest domácích zápasů za sebou hned zkraje sezony?

Je to nezvyklé, ale jsme rádi, že můžeme hrát před fanoušky, minulý rok to nešlo. Doma potřebujeme sbírat výhry, venku to zase bude těžší.

Na výhře nad Litvínovem máte velkou zásluhu, vybojoval jste gól pro Horáka v oslabení, sám jste se parádně trefil...

S Romanem se snažíme pomáhat si, jo, vybojoval jsem to, hodil mu to a on šanci proměnil, ale na zásluhy nekoukám.

Jaký byl Litvínov? Neustále se držel na dostřel.

Odehráli jsme těžký zápas, čtvrtý obden, což není nic jednoduchého, liga se rozjela ve velkém. Zápas se povedl, ale pořád děláme chybičky.

Co naopak musí těšit, pokaždé jste se dnes prosadili v poslední minutě třetiny.

Vždycky musíte hrát do poslední vteřiny, jinak by to bylo špatně. Že to takhle vyšlo, je spíš náhoda. Je dobře, že jsme je nedostali do laufu, Litvínov hrál dobře a ztížil nám to.