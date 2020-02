Kruppův konec je i prohra kabiny, uznal sparťanský kapitán Řepík

Pražané si ulevili. Než vyhráli nad Kometou 4:3 po prodloužení, v předešlých sedmi zápasech vydolovali jen dva body, šestkrát prohráli. O práci přišli trenéři Uwe Krupp a Jaroslav Nedvěd. Až s nástupcem Miloslavem Hořavou to vyšlo.

Berete dva body, ale od druhé třetiny jste mířili za třemi, co vy na to?

Byly tam chyby, ale hodnotím to kladně, předvedli jsme dobrý výkon. Bruslivý. Dobře nás podporovali obránci, útočníci se tlačili do brány. Když budeme takhle pokračovat, bude to dobrý.

Kolik toho stihl od soboty trenér Hořava změnit?

Tolik ani ne. Chtěli jsme být aktivnější, lépe napadat. Šlo o drobné úpravy. Čas na změny nebyl, teď v reprezentační pauze toho bude víc. Pořádně to vyladíme.

Takže šlo spíš o psychiku?

Asi ano. Zároveň pomohlo, že se hrál tak dobrý zápas, přišlo hodně lidí, pro ně to je atraktivní. Nový trenér... Ne, že by se chtěl před ním každý předvést, ale určitý impuls to přineslo. Jen ať se nezastavíme na jednom zápase. Je třeba to vyladit na play off. Půjdeme do něj s pokorou.

Udržet první šestku je cíl?

O tom se nebavíme. Jaká pozice vyjde, tak to bude. Teď jsme rádi za vítězství.

Jak jako kapitán vnímáte konec Kruppa?

Je mi to určitě líto, jde o zklamání, protože to je trochu prohra i nás v kabině. Ne vždy to je na trenérech, ale vedení klubu si vyhodnotilo, že je asi potřeba nový impuls. Holt hokejový byznys. Ale je to divný pocit, když musí trenér takhle odejít.