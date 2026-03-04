Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

„Michal má týmu pořád hodně co dát. Víme, že plní věci, kvůli kterým ho ve Spartě máme. Není mu jedno, jakým směrem se klub ubírá a chce pro týmový úspěch udělat maximum,“ vysvětlil důvody prodloužení sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Řepík hraje aktuálně ve skvělé formě, po olympijské pauze bodoval ve všech čtyřech zápasech, během nichž nasbíral šest bodů. V probíhajícím ročníku je třetím nejproduktivnějším sparťanem.
Sedmatřicetiletý forvard je klubovým odchovancem, v pražském celku se v A týmu objevil v sezonách 2016/17 a 2017/18, od ročníku 2019/20 je pak ve Spartě nepřetržitě.
Pět let dělal kapitána, nyní zastává druhý rok roli asistenta. Během angažmá v hlavním městě si drží stabilní výkonnost, pokaždé patřil mezi nejnebezpečnější hráče.
„Jsem rád, že zůstávám. Strašně rád bych tu zažil úspěch, to je moje největší motivace. Mám ke Spartě speciální vztah...“ pronesl Řepík.
Formu si momentálně drží i díky fungující spolupráci v elitním útoku, kde nastupuje s Devinem Shorem a kapitánem Filipem Chlapíkem.
Právě po souhře s nimi vstřelil před týdnem proti Plzni nejrychlejší gól samostatné extraligy, když na přesný zásah potřeboval pouhých šest sekund.
A na jeho výkony bude ambiciózní klub spoléhat i v následujících dvou letech. Ve Spartě věří, že Řepík pomůže k zisku mistrovského titulu, který vybojoval s Libercem, ale s Pražany nikoliv.
„Na každou sezonu je výborně připravený a plní to, co od něj požadujeme. Věříme, že jeho chtíč a touha nás dovede k tomu, po čem všichni tolik toužíme,“ dodal sportovní ředitel Divíšek.
Dočkají se společně kýženého úspěchu?