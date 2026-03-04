Tipsport extraliga 2025/26

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Autor:
  18:33
Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva, podepsal nový kontrakt do roku 2028.
Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.
Michal Řepík ze Sparty slaví se spoluhráči gól po šesti vteřinách v utkání...
Michal Řepík ze Sparty slaví gól po šesti vteřinách v utkání proti Plzni.
Michal Řepík ze Sparty střílí gól v utkání proti Plzni.
„Michal má týmu pořád hodně co dát. Víme, že plní věci, kvůli kterým ho ve Spartě máme. Není mu jedno, jakým směrem se klub ubírá a chce pro týmový úspěch udělat maximum,“ vysvětlil důvody prodloužení sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Řepík hraje aktuálně ve skvělé formě, po olympijské pauze bodoval ve všech čtyřech zápasech, během nichž nasbíral šest bodů. V probíhajícím ročníku je třetím nejproduktivnějším sparťanem.

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Sedmatřicetiletý forvard je klubovým odchovancem, v pražském celku se v A týmu objevil v sezonách 2016/17 a 2017/18, od ročníku 2019/20 je pak ve Spartě nepřetržitě.

Pět let dělal kapitána, nyní zastává druhý rok roli asistenta. Během angažmá v hlavním městě si drží stabilní výkonnost, pokaždé patřil mezi nejnebezpečnější hráče.

„Jsem rád, že zůstávám. Strašně rád bych tu zažil úspěch, to je moje největší motivace. Mám ke Spartě speciální vztah...“ pronesl Řepík.

Michal Řepík ze Sparty v utkání s Libercem.

Formu si momentálně drží i díky fungující spolupráci v elitním útoku, kde nastupuje s Devinem Shorem a kapitánem Filipem Chlapíkem.

Právě po souhře s nimi vstřelil před týdnem proti Plzni nejrychlejší gól samostatné extraligy, když na přesný zásah potřeboval pouhých šest sekund.

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

A na jeho výkony bude ambiciózní klub spoléhat i v následujících dvou letech. Ve Spartě věří, že Řepík pomůže k zisku mistrovského titulu, který vybojoval s Libercem, ale s Pražany nikoliv.

„Na každou sezonu je výborně připravený a plní to, co od něj požadujeme. Věříme, že jeho chtíč a touha nás dovede k tomu, po čem všichni tolik toužíme,“ dodal sportovní ředitel Divíšek.

Dočkají se společně kýženého úspěchu?

51. kolo

52. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 50 23 8 2 17 138:115 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7. HC Sparta PrahaSparta 50 22 6 4 18 154:130 82
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 50 17 5 6 22 129:153 67
12. HC OlomoucOlomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 50 11 3 4 32 105:167 43
