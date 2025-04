„Odehráli jsme super zápas jako tým. Možná nějaké malé chybičky byly, nějakou šanci si Kometa vytvořila, ale zvládli jsme to dobře,“ ocenil Řepík sebe a hlavně své spoluhráče.

Jak moc těší, že jste zvládli Kometu opět vynulovat?

Je to hezké, i když důležitější je to pro gólmany. Nám je jedno, jakým je to výsledkem, hlavně že je z toho bod do série. Vezeme vítězství a nás čeká sedmý zápas v O 2 Areně. Co více si přát? Jen doufám, že podáme stejný výkon, jako jsme předvedli dnes.

Série ukazuje v každém zápase odlišný hokej. V pátém otevřený, ofenzivní zápas, teď to bylo spíš obléhání a dobývání.

Vždycky, když jsme sem přijeli, tak jsme hned prohrávali. Dnes jsme dali hned na začátku góla, nezatáhli jsme se, měli jsme dál nějaké ty šance. Hlavně jsme se ale koukali dozadu, abychom je k ničemu extra nepustili a zvládli zápas bezpečně.

Dá se mluvit o zvýšeném sebevědomí do sedmého utkání, když O 2 Arenu dokázala Kometa už dvakrát vyloupit?

Víme, jakou sílu oni mají a že my musíme vyndat áčkový zápas. Bez maximálního výkonu to nepůjde. Připravíme se na to každý jedinec, odvedeme maximum a doma se to povede.

Gólová radost sparťanských hokejistů na ledě Komety Brno v šestém semifinále. FOTO: RADIM STRACHOŇ - MAFRA a.s.

Nestraší vás ale bilance, že Sparta sedmý zápas doma nikdy nevyhrála?

Nemyslím si, že je tam nějaká výhoda. Samozřejmě jedeme před naše fantastické diváky, bude vyprodáno a tribuny nás poženou. Je to ale jen o nás, o naší hlavě, jak se na to zvládneme připravit.

Další statistický strašák je ale fakt, že všechny liché zápasy vyhrála Kometa.

Já myslím, že si k tomu možná něco řekneme, ale nemyslíme na to. Víme, že oni mají výborný tým. Na druhou stranu to bylo vždycky tak, že jsme hlavně nebyli dobří my. To si musíme přiznat a zrekapitulovat dnešek.

Jediná malá kaňka na výkonu Sparty byl počet vyloučených?

Byly tam trošku emoce. Jednou jsme je nezvládli a nějaké fauly jsme udělali zbytečně. Určitě se toho musíme vyvarovat, protože tam byly největší šance Komety, Mají tam na ně Muellera a další skvělé hráče, takže se jim musíme vyhnout.

Neznervózňoval vás stav 1:0, který trval možná až příliš dlouho?

Na jednou stranu jste napjatí, na druhou rádi, že vedeme. Přáli jsme si dát víc gólů, ale dvě třetiny se nám to nepovedlo. Neproměnil jsem na začátku třetí třetiny další dvě šance, ale pak jsme si oddechli. Ona to tady není žádná sranda, Brno má fantastické diváky, je to pro nás těžká půda.

Fanoušci Sparty řádně nachystaní na šesté semifinále v Brně.

Bude to i o důrazu, po kterém jste volali po poslední prohře? Našli jste válečníky?

Když máme šanci, musíme souboje dohrávat. Na druhou stranu musíme trošku lépe číst hru, stojí to spoustu sil. Dnes tam bylo ale skutečně všechno.

Osobně vám je Brno jako soupeř příjemný, když se vám s nimi daří?

Nesleduji to, ale vím, že jsem nějaké góly dal. Hlavní ale je, že vyhráváme. Naše lajna šlape, je snad jediná, kterou kouč drží pospolu a ty góly dáváme. Snad ještě pomůžeme Spartě v sedmém zápase.

Jak se regulují emoce v okamžiku, kdy se na ledě strhne mela pěti proti pěti?

Není to jednoduché se udržet zpět a jednou jsme jim na tuhle návnadu skočili. Pak jsme si k tomu něco řekli. Nechceme ustupovat, ale také nechceme končit na trestné lavici. Buď někoho vezmete na trestnou sebou, nebo se tomu máme vyhnout. Nenecháme si ale jen nechat nabít hubu. Musíme být ale chytřejší.

Po druhé třetině vyrazil kouč Pavel Gross za rozhodčími a sudí ho ostře vykázali, zatímco on po nich ještě křičel. Co tam řešili?

Nemuseli jsme ho odtahovat, myslím ale, že chtěl tímto spíš zastavit nás, abychom tam nevyvedli my něco stupidního a věnovali se hře.