Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

„Na časomíru jsem nekoukal, ale věděl jsem, že padl celkem rychle. O rekordu jsem se pak dozvěděl až o pauze, ale není to pro mě tak důležité,“ přiznal Řepík.
Postaral se o nejrychlejší zásah v historii samostatné tuzemské soutěže, novým rekordem srazil sekundu z předchozích dvou zápisů.
I ty přitom v základní části vytvořili hráči Sparty. Dominik Pacovský v roce 2011, Petr Ton o dva roky později.
Zástupci klubu z hlavního města se činili také mnohem dříve. V listopadu 1988 potřeboval jako Řepík stejně krátkou dobu Tomáš Jelínek, o čtvrtstoletí dříve stačilo šest vteřin Rudolfu Šindelářovi.
A jak se vlastně nový nejrychlejší střelec k milníku dopracoval?
Úvodní buly sice vyhráli hosté, jenže Kristians Rubins při rozehrávce trestuhodně zaváhal. Puk mu sjel z čepele, dostal se k němu Chlapík, jenž kotouč prostrčil na rozjetého Řepíka.
Sedmatřicetiletý forvard střelou švihem zakončil přesně do horního růžku brány plzeňského Nicka Malíka. A pokud se někdo z domácích příznivců opozdil, mohl pouze litovat, že u výjimečného okamžiku chyběl.
„Chlápa tam krásně skočil a posunul mi puk. Viděl jsem mezeru na vyrážečce a naštěstí to tam spadlo,“ popsal nový rekordman.
Ten si páteční večer před vyprodanou O2 arenou užíval. Ačkoliv Západočeši kousali, právě on svým dalším gólem soupeřův vzdor opět zarazil.
Ve 27. minutě zakončil kombinaci Devina Shorea s Chlapíkem, jenž našel osamoceného spoluhráče před plzeňskou bránou. Řepík se ještě obtočil, zakončil k zadní tyčce a připsal si už 199. extraligovou trefu.
Blízko jubileu a hattricku se ocitl necelých sedm minut před koncem, když pálil z mezikruží pouze do připraveného Malíka.
„Šancí jsem měl ještě více, ale jsem rád aspoň za dvě trefy. Možná zraju,“ odlehčil rodák z Vlašimi.
Spartu to nakonec mrzet nemuselo, krátce poté totiž třetí přesný zásah přidal Michael Špaček, jemuž právě Řepík nahrál.
Pražané tak i díky stoprocentnímu Josefu Kořenářovi v bráně získali další velmi důležité body do tabulky, vyhoupli se ze sedmého místa na páté. A od nejlepší čtyřky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále je dělí už jen dva body.
Právě takový náskok nyní kromě Plzně a Liberce drží o příčku lepší Hradec Králové, se kterým se svěřenci Jaroslava Nedvěda shodou okolností utkají hned v následujícím kole v neděli.
„Už od repre pauzy jsme věděli, co nás čeká. Jestli se chceme dostat do čtyřky, potřebujeme vyhrávat. Je to pro nás takové předpředkolo,“ uzavřel Řepík.