Tipsport extraliga 2025/26

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Autor:
  22:09
Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc šlo i o gól vítězný, pražský celek si tři kola před koncem základní části připsal důležitou výhru 3:0.
Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel skóre proti Plzni. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.
Sparťanští hráči slaví rekordní trefu Michala Řepíka proti Plzni.
Potyčka v utkání Sparty s Plzní.
Michal Řepík ze Sparty střílí gól v utkání proti Plzni.
12 fotografií

„Na časomíru jsem nekoukal, ale věděl jsem, že padl celkem rychle. O rekordu jsem se pak dozvěděl až o pauze, ale není to pro mě tak důležité,“ přiznal Řepík.

Postaral se o nejrychlejší zásah v historii samostatné tuzemské soutěže, novým rekordem srazil sekundu z předchozích dvou zápisů.

I ty přitom v základní části vytvořili hráči Sparty. Dominik Pacovský v roce 2011, Petr Ton o dva roky později.

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Zástupci klubu z hlavního města se činili také mnohem dříve. V listopadu 1988 potřeboval jako Řepík stejně krátkou dobu Tomáš Jelínek, o čtvrtstoletí dříve stačilo šest vteřin Rudolfu Šindelářovi.

A jak se vlastně nový nejrychlejší střelec k milníku dopracoval?

Úvodní buly sice vyhráli hosté, jenže Kristians Rubins při rozehrávce trestuhodně zaváhal. Puk mu sjel z čepele, dostal se k němu Chlapík, jenž kotouč prostrčil na rozjetého Řepíka.

Sedmatřicetiletý forvard střelou švihem zakončil přesně do horního růžku brány plzeňského Nicka Malíka. A pokud se někdo z domácích příznivců opozdil, mohl pouze litovat, že u výjimečného okamžiku chyběl.

Michal Řepík ze Sparty slaví gól po šesti vteřinách v utkání proti Plzni.

„Chlápa tam krásně skočil a posunul mi puk. Viděl jsem mezeru na vyrážečce a naštěstí to tam spadlo,“ popsal nový rekordman.

Ten si páteční večer před vyprodanou O2 arenou užíval. Ačkoliv Západočeši kousali, právě on svým dalším gólem soupeřův vzdor opět zarazil.

Ve 27. minutě zakončil kombinaci Devina Shorea s Chlapíkem, jenž našel osamoceného spoluhráče před plzeňskou bránou. Řepík se ještě obtočil, zakončil k zadní tyčce a připsal si už 199. extraligovou trefu.

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Blízko jubileu a hattricku se ocitl necelých sedm minut před koncem, když pálil z mezikruží pouze do připraveného Malíka.

„Šancí jsem měl ještě více, ale jsem rád aspoň za dvě trefy. Možná zraju,“ odlehčil rodák z Vlašimi.

Spartu to nakonec mrzet nemuselo, krátce poté totiž třetí přesný zásah přidal Michael Špaček, jemuž právě Řepík nahrál.

Michael Špaček ze Sparty vede kotouč v duelu s Plzní.

Pražané tak i díky stoprocentnímu Josefu Kořenářovi v bráně získali další velmi důležité body do tabulky, vyhoupli se ze sedmého místa na páté. A od nejlepší čtyřky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále je dělí už jen dva body.

Právě takový náskok nyní kromě Plzně a Liberce drží o příčku lepší Hradec Králové, se kterým se svěřenci Jaroslava Nedvěda shodou okolností utkají hned v následujícím kole v neděli.

„Už od repre pauzy jsme věděli, co nás čeká. Jestli se chceme dostat do čtyřky, potřebujeme vyhrávat. Je to pro nás takové předpředkolo,“ uzavřel Řepík.

Vstoupit do diskuse

49. kolo

Kompletní los

50. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 49 26 5 7 11 157:109 95
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 49 22 5 8 14 132:100 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 49 23 3 9 14 135:114 84
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 49 22 8 2 17 132:112 84
5. HC Sparta PrahaSparta 49 22 6 4 17 151:124 82
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 49 22 6 4 17 130:123 82
7. HC Oceláři TřinecTřinec 49 22 6 3 18 140:126 81
8. HC Kometa BrnoKometa 49 19 5 5 20 132:138 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 49 17 5 6 21 134:142 67
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 49 17 5 5 22 127:150 66
11. Rytíři KladnoKladno 49 16 5 6 22 119:128 64
12. HC OlomoucOlomouc 49 18 3 3 25 114:145 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 49 15 6 5 23 101:132 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 49 11 3 4 31 103:164 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

27. února 2026  20:51,  aktualizováno  21:08

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění...

27. února 2026  7:03,  aktualizováno  8:24

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.