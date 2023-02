Kapitán Řepík pokračuje ve Spartě, podepsal tříletou smlouvu

„Řepa od začátku jednání projevoval velkou touhu ve Spartě pokračovat, stejně tak jsme ho i my chtěli za každou cenu udržet. Je to sparťan a jeho snem je v našem klubu vyhrát titul,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Řepík se do mateřského klubu vrátil v roce 2019 z KHL a hned se stal kapitánem a jednou z klíčových postav týmu. V aktuální sezoně nasbíral ve 44 zápasech 35 bodů za 23 branek a 12 asistencí a je nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem mužstva. Současná smlouva mu končila po sezoně.

„Dohodli jsme se, že prodloužení dotáhneme v závěru základní části. Jsme rádi, že jsme se v klidu domluvili ještě před play off. Michal u nás sbírá body, je tahoun týmu. Právem si vybojoval dlouhodobý kontrakt,“ řekl sportovní ředitel Petr Ton.

Spokojený s dohodou o prodloužení spolupráce byl i Řepík. „Od začátku jsem měl jasno, kde chci pokračovat, a jsem rád, že to vyšlo podle představ nás všech,“ řekl rodák z Vlašimi. „Pořádně si nedovedu představit, že bych mohl pokračovat jinde než ve Spartě,“ podotkl Řepík,

Řepík získal v roce 2016 extraligový titul s Libercem, se Spartou loni postoupil do finále play off, ve kterém Pražané prohráli s Třincem. Momentálně jsou třetí v tabulce a věří, že mají velkou šanci uspět v nadcházejícím play off.

„Co rozhodlo, že pokračuji? Hlavně to, že se tu cítím dobře. Máme dobrý tým. Každý rok, co jsem se vrátil, hrajeme o nejvyšší příčky. Ve Spartě je nadstandardní zázemí, každý rok se servis o hráče posouvá o kus dál. Všichni jsme nastavení na to, že chceme vyhrávat,“ dodal Řepík.