Tipsport extraliga 2025/26

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Autor:
  21:34
Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se každý zápas, ale od Kladna jsem neměl ani bod. Jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ říkal po zápase.
Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím. | foto: ČTK

Sparťané slaví triumf ve druhém semifinále proti Pardubicím.
Pardubický Lukáš Sedlák se raduje z gólu proti Spartě.
Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.
Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.
22 fotografií

Poprvé se prosadil v sedmé minutě, kdy otevíral skóre. Pardubice propadly v útočném pásmu, v tom středním Devin Shore přiklepl puk právě Řepíkovi a ten z rychlého protiútoku překonal Romana Willa střelou na zadní tyč.

Sparťanský útočník se radoval vskutku emotivně, jako by chtěl znázornit, jak dlouho na trefu čekal. V posledních devíti kláních totiž vůbec nebodoval, naposledy skóroval (hned dvakrát) ve čtvrtém utkání předkola proti Kladnu.

A i tentokrát rozvlnil síť rovnou dvakrát. Podruhé v přesilovce, ve 34. minutě si odskočil do mezikruží, kde ho ideálně našel Roman Horák.

„Snažím se každý zápas! Občas to bylo horší, občas oukej. Jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ hlásil po zápase.

Jak důležité je toto vítězství?
Vůbec to nebylo jednoduché, hrajeme proti neskutečnému soupeři, který má neskutečné hráče. Začali jsme porážkou, chtěli jsme to odčinit a odjíždět do Prahy za stavu 1:1, což se nám podařilo. Jsme za to moc rádi.

Zatímco v pátek jste šestkrát inkasovali, tentokrát jste předvedli do obrany o mnoho lepší výkon.
Do defenzivy jsme hráli vcelku dobře, Kovy (brankář Jakub Kovář) výborně. V oslabení kluci padali po hubách, to je v play off strašně důležité. Jedeme dál.

Hráči Sparty slaví druhý gól proti Pardubicím.

Nesmíme opomenout ani vaše dva góly, cítíte úlevu?
Byl jsem rád, od Kladna jsem nedal gól ani bod, nepadalo mi to tam. Některé zápasy z mojí strany byly horší, některé lepší. Na druhou stranu když budeme vyhrávat, je mi to samozřejmě jedno. Ale první lajně musíme pomáhat.

Odjíždíte s vyrovnaným stavem 1:1. Jste spokojení?
Chceme vyhrát každý zápas. Jeli jsme sem s tím, že chceme vyhrát obě utkání, ale samozřejmě víme, proti jakému kádru stojíme. Nebude to jednoduché, bude to těžká série, připravovali jsme se na ni. Ale když jsme v pátek prohráli, tohle bereme.

Co jste si mezi oběma zápasy řekli?
Po zápase se nic nedělo, dneska jsme měli klasický mítink s trenéry, ukázali jsme si nějaké klipy. Taková klasika.

Máte za sebou už dvě úspěšné série, teď jste dobře reagovali na první prohru. Připadáte si psychicky silní?
První série nám pomohly, neměli jsme je jednoduché, obraceli jsme v nich výsledky. Ale máme proti soupeři na druhé straně respekt, nesmíme dělat chyby, protože mají výborné hráče. Vyhráli jsme proti nim jenom jeden zápas, do Prahy jedeme s pokorou. Budeme bojovat a uvidíme, co z toho vzejde.

Vstoupit do diskuse

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.