Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Poprvé se prosadil v sedmé minutě, kdy otevíral skóre. Pardubice propadly v útočném pásmu, v tom středním Devin Shore přiklepl puk právě Řepíkovi a ten z rychlého protiútoku překonal Romana Willa střelou na zadní tyč.
Sparťanský útočník se radoval vskutku emotivně, jako by chtěl znázornit, jak dlouho na trefu čekal. V posledních devíti kláních totiž vůbec nebodoval, naposledy skóroval (hned dvakrát) ve čtvrtém utkání předkola proti Kladnu.
A i tentokrát rozvlnil síť rovnou dvakrát. Podruhé v přesilovce, ve 34. minutě si odskočil do mezikruží, kde ho ideálně našel Roman Horák.
„Snažím se každý zápas! Občas to bylo horší, občas oukej. Jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ hlásil po zápase.
Jak důležité je toto vítězství?
Vůbec to nebylo jednoduché, hrajeme proti neskutečnému soupeři, který má neskutečné hráče. Začali jsme porážkou, chtěli jsme to odčinit a odjíždět do Prahy za stavu 1:1, což se nám podařilo. Jsme za to moc rádi.
Zatímco v pátek jste šestkrát inkasovali, tentokrát jste předvedli do obrany o mnoho lepší výkon.
Do defenzivy jsme hráli vcelku dobře, Kovy (brankář Jakub Kovář) výborně. V oslabení kluci padali po hubách, to je v play off strašně důležité. Jedeme dál.
Nesmíme opomenout ani vaše dva góly, cítíte úlevu?
Byl jsem rád, od Kladna jsem nedal gól ani bod, nepadalo mi to tam. Některé zápasy z mojí strany byly horší, některé lepší. Na druhou stranu když budeme vyhrávat, je mi to samozřejmě jedno. Ale první lajně musíme pomáhat.
Odjíždíte s vyrovnaným stavem 1:1. Jste spokojení?
Chceme vyhrát každý zápas. Jeli jsme sem s tím, že chceme vyhrát obě utkání, ale samozřejmě víme, proti jakému kádru stojíme. Nebude to jednoduché, bude to těžká série, připravovali jsme se na ni. Ale když jsme v pátek prohráli, tohle bereme.
Co jste si mezi oběma zápasy řekli?
Po zápase se nic nedělo, dneska jsme měli klasický mítink s trenéry, ukázali jsme si nějaké klipy. Taková klasika.
Máte za sebou už dvě úspěšné série, teď jste dobře reagovali na první prohru. Připadáte si psychicky silní?
První série nám pomohly, neměli jsme je jednoduché, obraceli jsme v nich výsledky. Ale máme proti soupeři na druhé straně respekt, nesmíme dělat chyby, protože mají výborné hráče. Vyhráli jsme proti nim jenom jeden zápas, do Prahy jedeme s pokorou. Budeme bojovat a uvidíme, co z toho vzejde.