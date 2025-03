Dlouho deptal Spartu, pak neměl energii. První play off? Beze strachu! hlásí Postava

Celkem na něj mířilo 39 střel, oproti Josefu Kořenářovi, jenž čelil 17 pokusům, byl v mnohem větší permanenci.

Dlouhé vedení držela Kometa díky němu a úvodní trefě Petera Muellera, který po necelých třech minutách zužitkoval přesilovku.

„Gól nás uklidnil a donutil bránit a blokovat všechno možné. Věděli jsme, že musíme urvat minimálně bod,“ přiznal Postava.

Tomu nejvíce práce přidělávali Michal Řepík a Filip Chlapík, s postupem času přibývalo střeleckých pokusů také u Michala Kempného. Právě ten rozhodl o bodu navíc pro Pražany.

„Udělali to šikovně, vytáhli mě z brány a zakončovali do prázdné,“ popsal rozhodující moment třiadvacetiletý brankář.

Přitom v prodloužení jste měli šance i vy, nakonec vás ale soupeř vykombinoval.

Potřeboval jsem nasbírat energii, ale už nebylo kde.

Přesto jste v průběhu vypadal ve velmi dobré formě.

Dostal jsem se do hry dobrými zákroky v první třetině, díky tomu jsem byl v takové své pohodě, a tu jsem se snažil si udržet po celou dobu.

Brněnští hráči slaví gól Petera Muellera, který vyzrál na sparťanského brankáře Josefa Kořenáře při přesilovce.

Od čistého konta vás dělilo pouhých 51 sekund. Doufal jste, že už tlaku odoláte?

Určitě, i v dobu, kdy Sparta odvolala gólmana. Škoda, Špágr (Michael Špaček) to trefil pěkně. Ale jsem rád, že máme čtyřku, a ten bod k tomu pomohl.

Právě Špačkova lajna je velmi produktivní. Bavili jste se speciálně o útočné síle Pražanů?

Už to byl opravdový play off hokej, musíme všichni šlapat dozadu. Kluci zblokovali nespočet střel, dobře jsme uhrávali souboje v obranném pásmu. Mohli jsme pak dostávat puky pryč, to nám proti jejich ofenzivě pomohlo.

Zmíněný počet zblokovaných střel už velmi připomínal souboj z vyřazovací části.

Pro nás to nebyl první takový zápas. Potřebovali jsme teď body získávat všude, takže v takovém nastavení jsme posledních asi pět duelů.

Sledovali jste, jak se souběžně vyvíjel zápas v Pardubicích?

Možná trenéři, ale my hráči určitě ne. Až když jsme měli jistý bod, tak jsme dostali informaci, že jsme ve čtyřce.

Sparťané ještě před utkáním s Kometou oslavili zisk Poháru Jaroslava Pouzara.

Nyní vás díky tomu čeká pauza dva týdny. Berete to jako výhodu, kdy si můžete odpočinout a potrénovat, nebo vás teď mrzí vypadnutí z dobrého tempa?

Hlavní je možnost odpočinku. Je super i pro zraněné kluky, že nyní mají prostor.

Vás v extralize čeká premiérové play off. Jak se před ním cítíte?

Sice jsem ho chytal o ligu níže, ale stále je to play off. Respekt tam musí být, není ovšem důvod se strachovat. Musíme do toho jít s čistou hlavou a věřit, že to zvládneme.

Tlak v Brně ale lze očekávat.

Zatím vyhovuje mně i klukům. Fanoušci nás ženou doma i venku, což je největší podpora.