Zkus to! křičeli parťáci z Komety na Postavu. Brankář chtěl skórovat

V poslední minutě měl puk po litvínovském nahození na holi znovu, zdálo se, že přemýšlí o další střele, tu si však nakonec rozmyslel a jen rozehrál. Založil tím akci, z níž skóroval jeho spoluhráč Peter Mueller a výhře tak dal konečnou podobu 4:1 on.

„Jen ať to Posty zkouší, je to něco netradičního,“ usmíval se po utkání brněnský obránce Jan Ščotka. „Jak to měl podruhé na hokejce, křičel jsem na něho, ať do toho jde znovu. Řekl mi ale potom, že před ním v nebezpečném prostoru operoval litvínovský Polášek, tak puk jenom posunul do strany. Posty je skvělý gólman, skvělý člověk a my jsme rádi, že se mu takhle daří,“ prohlásil Ščotka na adresu brankářské jedničky Komety a mimo jiné i držitele tří asistencí, což je v letošní sezoně mezi brankáři extraligy nejvíc.

Nikomu v Brně na dobré náladě neubralo, že si Postava nepřipsal i gól. Kometu podržel výbornými zákroky, k nimž jeho parťáci v poli přidali důležité góly – v každé třetině nejméně jeden.

„Kometa ukázala svoji sílu, má vynikající hráče. Vítězství si zasloužila, na kotouči byla lepší než my,“ přiznal vítězům i Karel Mlejnek, trenér Litvínova.

Peter Mueller z brněnské Komety se pokouší dorazit puk v utkání s Litvínovem.

Pro brněnské mužstvo to znamená, že má po roce v extralize znovu na dosah umístění do čtvrté příčky a s ním i přímý postup do čtvrtfinále. Zítra v posledním kole na Spartě bude na dálku odrážet nejen útok šestého Litvínova, ale i pátých Karlových Varů. K jistotě udržení výhodné pozice potřebuje dva body, může ale stačit i méně, pokud pronásledovatelé neuspějí.

„Musí být snem každého týmu hrát poslední zápas na Spartě. Dva tradiční kluby se utkají na konec základní části... My jsme hlavně rádi, že máme čtyřku ve svých rukou. Nic jiného než tři body bych ze Sparty nerad vezl,“ prohlásil Ščotka, i když s nadsázkou přiznal, že kvůli svému hernímu rytmu by bral i předkolo. „Ale ne, čtyřka je důležitá. Po nabitém lednu a únoru si člověk odpočine, nabere síly. Zásadní je, že si o umístění můžeme svým výsledkem rozhodnout sami,“ pochvaloval si loňský mistr světa z Prahy karty v rukou Komety.

Litvínov ji krátce před vypuknutím vyřazovací části prověřil víc než dobře. Kousal, dotíral, v polovině zápasu se jeho útočník Matěj Pekař pustil i do bitky bez rukavic s kanadským tvrďákem v brněnských službách Rhettem Hollandem.

„Nelíbil se mi hit, který uštědřil našemu hráči. Chtěl jsem taky svému týmu dodat impulz,“ vysvětloval Pekař, proč se rozhodl Hollanda za stavu 2:0 pro domácí vyzvat. Sice soupeře povalil na led, ale úspěch měl jen dílčí – dostal o dvě trestné minuty navíc, a přestože v oslabení Litvínov snížil na 2:1, hrou ve čtyřech se unavil a krátce po Pekařově návratu inkasoval třetí branku. „Ta asi rozhodla,“ uznal následně bijec.

Litvínovský gólman Šimon Zajíček zasahuje proti Jakubu Flekovi z Brna.

Zajímavost Kometa útočí na čtyřku i vyrovnání maxima Nejen na přímý postup do čtvrtfinále, ale i na vyrovnání nejlepšího umístění od návratu do extraligy zaútočí v zítřejším posledním kole základní části nejvyšší soutěže hokejisté Komety. V případě vítězství za tři body na Spartě a prohry Pardubic bez bodu doma s Karlovými Vary vystřídají právě Dynamo na třetím místě konečné tabulky. To se brněnskému celku povedlo vybojovat v sezoně 2014/15 pod vedením kouče Vladimíra Kýhose.