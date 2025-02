K narozeninám raději přímý postup než čokoládu. Ještě bych přibral, hlásí Postava

Možná měl po puku dominantně skočit, možná ho mohl naopak odpálit širokou brankářskou holí co nejdál od sebe... to si Michal Postava z Komety vyhodnotí nejlépe se svým trenérem sám. V pátek v 8. minutě domácího utkání proti Karlovým Varům udělal od každého trochu, navíc dával přednost spoluhráči Tomáši Rachůnkovi, a nedorazu využil číhající Vít Jiskra k vedoucímu gólu Energie.

„Asi šlo o naše nedorozumění. Nechával jsem puk Rachnovi, ten promáchnul, byla to ošemetná situace,“ komentoval zaváhání stále ještě dvaadvacetiletý mladík v brněnské brance.

Než si stačil znovu sáhnout na puk, už ho měl v síti podruhé, tentokrát po krásném blafáku Dávida Grígera. Ač Kometa šlapala, bylo to v pátek v Brně za 13 vteřin 0:2.

„Nic příjemného, ale musím říct, že je lepší dostat takhle dva góly v první třetině než pět minut před koncem. Věděli jsme, že máme celý zápas před sebou, hrabali jsme famózně, fanoušci nás hnali. To nám pomohlo utkání otočit,“ líčil Postava, co vedlo k obratu na konečných 3:2 a tím pádem i k posunu Komety na 3. místo tabulky.

A jeho chyba? „Hned jsem ji hodil za hlavu, chyby se stávají. Přišel sice ještě jeden gól, ale pak už jsme to zvládli,“ mávnul rukou.

Brněnský brankář Michal Postava zasahuje proti hradecké střele.

V pátek ze svého stanoviště sledoval podařený brněnský výkon. I když domácí prohrávali, udržovali si převahu, kterou zaslouženě korunovali vyrovnáním ve druhé části hry a vítěznou brankou v 51. minutě.

„Kluci měli obrovský tlak, Dominik Frodl naproti mě si zachytal a hosty podržel. Oni hrozili z přečíslení, ta byla od nich nejhorší,“ komentoval průběh duelu třetí nejvytíženější gólman extraligy.

Postava v sezoně Nastoupil do osmatřiceti zápasů. Jenom Dominik Frodl (40) a Matěj Machovský (38, ale o 92 minut víc) jsou vytíženější.

Podílel se na jednadvaceti výhrách Komety, s čímž mu patří 4. místo mezi gólmany v nejvyšší soutěži.

Průměr gólů na zápas má 2,49, což ho řadí na 12. místo v extralize. Procento úspěšnosti má 91,78 – sedmé nejlepší.

Má tři asistence. Mezi gólmany je nejlepším nahrávačem.

V ní letos nastoupil do osmatřiceti zápasů, vychytal 21 výher, připsal si tři čistá konta a také tři asistence. Své náhradníky pouští do klece jen výjimečně.

Že nastoupí i v pátek věděl od středy, s plánem ho seznámil trenér brankářů po vychytané nule proti Mountfieldu. „Nevidím to tak, že jsem jasná jednička. Jsem rád, že chytám, což je super, drží se mě zdravíčko i štěstíčko. Absolvovat takový zápřah není nic jednoduchého, snažím se maximálně připravit. Cítím se dobře,“ pověděl.

Třiadvacet mu bude zanedlouho, narozeniny má příští pátek. Jako dárek by si přál konečné umístění Komety do čtvrtého místa, což znamená přímý postup do čtvrtfinále. Jasno o tom, zda se to povede, bude o čtyři dny později, kdy končí základní část.

„Přímý postup by mi k narozeninám stačil. Lepší než dostat nějakou čokoládu, to bych před play off jen přibral,“ pousmál se Postava.

Výtečný Postavův zákrok proti Mountfieldu:

Splnění cíle má jeho tým na třetím místě tabulky ve svých rukou. „Máme v hlavách, že tam ta možnost je,“ přikývnul Postava. „Několik kol už se snažíme hrát play off hokej. Musím kluky pochválit, že když jsme (s Karlovými Vary) dali na 3:2, hráli super ve středním pásmu. Soupeře jsme si nepouštěli k nám,“ vyzdvihl gólman Komety.