„Když sem jedete kolem té chemičky, říkáte si, že to úplně hezké není, ale za 15 minut jste v krásné přírodě. Zimák je sice starý, jenže každý, kdo se sem jezdil jako soupeř, se sem netěšil. Jsem rád, že teď budu na té druhé straně,“ přiznává 31letý bek, že i jemu se v elektrizující atmosféře na Hlinkově stadionu občas rozklepala kolena.

O konci jeho sedmileté mise ve Varech se od vedení klubu dověděl ještě v průběhu minulé sezony. „Samozřejmě to nebylo úplně hezké, ale k hokejovému životu to patří. A těším se na novou výzvu.“

Plutnar nevyniká mimořádnými čísly, v extralize nasbíral 423 zápasů a 127 bodů za 25 gólů a 102 asistencí, ve statistice plus minus je na dvaceti kladných bodech. Jeho hlavní devizou je spolehlivost a výkonnost bez větších výkyvů.

„Je to věc, na kterou se soustředím. Nekladu si obrovské ambice, vyhrávat bodování a tak, ale chci, aby se v klíčových situacích na mě mohl trenér spolehnout. A pokud se rozhodne mě tam dát, tak odvést to nejlepší,“ vykresluje, čím chce být prospěšný i Litvínovu. „Doufám, že sem přinesu stabilní výkony, dobrou defenzivu. A když pomůžu týmu nějakým kanadským bodíkem, tak to bude jedině dobře.“

Byť Plutnar není klasický přesilovkový bek, hrával i ve speciálních formacích. „Ve Varech jsem obvykle začínal vždy tak, že jsem se snažil hrát dobře zezadu. A později se to nějak vyvinulo, že jsem třeba dostal prostor i na přesilovce. Nebál bych se toho ani tady, ale hlavní je ta defenziva. Nahrávka či gól, to už je jenom bonus,“ nehledí na osobní statistiky.

Ceněný je i pro svou nekonfliktní povahu. „Nesnažím se vytvářet nějaké konfliktní situace se spoluhráči či s trenéry. Někdy je horší období, pak zase lepší a celé se to otočí. Já to mám nastavené tak, abych byl co nejvíc konzistentní,“ líčí hráč se zkušenostmi ze zámořské WHL.

Do Kanady odešel jako junior před čtrnácti lety, do Litvínova přichází jako nováček ve chvíli, kdy se kompletně vyměnil i trenérský štáb. Hlavním koučem se stal Michal Broš, pro kterého to bude první extraligové angažmá, za asistenty si vybral Jakuba Petra a Františka Ptáčka. „Určitě je hezké, že to tak zrovna vyšlo. Dojmy jsou zatím skvělé, všichni máme stejné ambice. My i trenéři chceme být úspěšní,“ přeje si extraligový mistr s Libercem z roku 2016.

I Broš má na prvním místě tým, to bude Plutnarovi sedět. „Trenéři nám hned na prvním společném mítinku řekli, co budou vyžadovat, že týmovost je to nejdůležitější. Ale myslím, že každý hráč to ví. Nikdo není větší tým.“

A to i přesto, že Verva má na soupisce třeba hvězdné bratry Kašovy. „Litvínov má obrovské štěstí, že má Kašičky, Petra Koblasu a další skvělé hráče. A k tomu i mladé dravce, ti se o to budou rvát taky. Ten mix je tu solidní,“ zamlouvá se týmová soupiska rodákovi z Chotěboře.

Michal Plutnar.

Základním cílem Litvínova v nové sezoně má být postup do čtvrtfinále play off, extraligové pole je zase vyrovnanější a uváznout ve spodku tabulky se nikomu chtít nebude. „Už loňská sezona byla takovým prvním převratem, kdy to bylo neskutečně vyrovnané. V minulých letech se vždy jeden dva týmy namočily hned od začátku, letos byla Kometa chvíli i devátá a nakonec slavila titul. I v novém ročníku to bude hodně otevřené,“ předpovídá 189 centimetrů vysoký bek.

Po Liberci a Karlových Varech je Litvínov jeho třetí extraligovou štací, pokud nezmění své zvyklosti, černo-žlutý dres by mohl oblékat dlouhodobě. „Nechci předbíhat. Bylo by to hezké, ale teď se budu soustředit na první sezonu. A když to vyjde, nebráním se tomu. “ A nejspíš by nebyl proti ani Litvínov.