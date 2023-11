Hokejový Suárez. Plutnar v derby kousl soupeře, zkrat řeší disciplinární komise

K incidentu došlo v prostředním dějství za stavu 2:1 pro Karlovy Vary. Oba hráči se u mantinelu zaklesli do osobního souboje, Piskáček si před protivníkem na chvíli nechal ruku.

Záběry ukazují, jak se Plutnar ve snaze dostat ke kotouči zakousl do ruky plzeňského beka, jenž se po něm okamžitě ohnal, ale poté se opět raději věnoval hře.

Podívejte se na inkriminovaný moment z utkání Plzeň - Karlovy Vary.

Video z celé situace se po zápase objevilo na sociální síti X, kde jej sdílel také plzeňský kapitán Jakub Lev. Nechybí ani fotografie modřiny a kousance, který si Piskáček ze souboje odnesl.

Právě zde si incidentu všimli i zástupci disciplinární komise. Její šéf Viktor Ujčík pro iDNES.cz potvrdil: „Zabýváme se tím.“

Zároveň doplnil, že se jednalo o velmi těžko postřehnutelný moment. Proto není divu, že si hlavní rozhodčí Antonín Jeřábek a Jiří Ondráček ničeho nevšimli.

Pokud by málokdy vídaný zkrat přímo na ledě zaznamenali, Plutnar by v zápase dohrál. V nejnovějším vydání Pravidel Českého hokeje se totiž kousnutí protihráče podle bodu 23.8. řadí mezi „jiné přestupky, které mohou vést k uložení osobního trestu do konce utkání.“

V hokeji jde o dosud nevídanou záležitost. Stejným prohřeškem se proslavil především fotbalista Luis Suárez, který během kariéry kousl soupeře hned třikrát.

Posledního incidentu se dopustil na mistrovství světa v roce 2014, tehdy to odnesl italský stoper Giorgio Chiellini. Uruguayský útočník posléze vyfasoval zákaz činnosti na čtyři měsíce a stopku na devět zápasů v reprezentaci. Navíc musel pokutu ve výši dvou milionů korun.

Bude zajímavé sledovat, s jak vysokým trestem vyvázne Plutnar.