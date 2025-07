„Zranění Michala Moravčíka je pro nás komplikací, která výrazně zasáhla do naší defenzivy. Věděli jsme, že budeme muset reagovat, Marek byl logickou volbou. Kabina si ho přála a její lídři ho chtěli mít v týmu. Jsme přesvědčeni, že se rychle zapojí a pomůže nám zvládnout náročný vstup do extraligy,“ věří litvínovský generální ředitel Pavel Hynek.

Moravčík se zranil během individuální přípravy, operace kolena sice dopadla dobře, přesto bude chybět nejméně do konce listopadu. Třicetiletý Baránek byl v Litvínově poprvé už v mistrovském ročníku 2014/15, pak v extralize nastupoval za Plzeň, Kladno a Karlovy Vary. Od sezony 2023/24 byl znovu hráčem Vervy, v černo-žlutém dresu odehrál celkem 252 zápasů, ve kterých si připsal 45 bodů za 10 gólů a 35 asistencí. Po minulé sezoně mu smlouva vypršela a nový kontrakt nedostal.

Marek Baránek (vlevo) v bitce s Tomášem Pitulem.

„Marek ví, že minulá sezona nebyla podle jeho představ, ale o to víc je odhodlaný ukázat, co v něm je. Pod novým trenérským týmem má čistý start a věříme, že to bude správná volba,“ důvěřuje navrátilci sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Na comeback se těší i Baránek. „Jsem moc rád, že budu v Litvínově pokračovat. Vážím si důvěry klubu a věřím, že se mi ji podaří splatit dobrými výkony,“ doufá obránce.