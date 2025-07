Nahrávky od bývalých spoluhráčů se snaží muž se stále novým kontraktem v Utahu uklízet k tyčkám, a kdo jiný by mu měl umět poradit, než ten, co se svou bombou do NHL na přelomu tisíciletí podíval. Ostatně když se Svoboda opře do puku podstatně dál od branky, jeho kotouče cinkají o tyčky do branky v pořádné rychlosti i dnes.

Kuncovi se taková příprava, kterou mu dnes už bývalý tým umožňuje, bude pořádně hodit. Třebaže se 24letý křídelník v uplynulé sezoně z extraligy dostal s kohouty až do baráže o udržení extraligy, vyhlédli si jej Mamuti z Utahu, celek hrající slavnou NHL.

„Kuncík je pracovitý chalan, výborný bruslař. Bude mu to tam sedět, nebojí se hrát do těla. Skauti ví, proč si ho vyhlédli. Budu mu držet palce, bylo by super, kdyby se dostal do NHL,“ řekl MF DNES brankář Branislav Konrád, jenž s Kuncem na Hané strávil pět sezon.

I Kunc sám dobře ví, že ho čeká těžká šichta. „Ale nic není nereálné. Počítám s tím, že ze začátku budu na farmě a pak uvidíme, co bude dál,“ pověděl novinářům po tréninku v olomoucké plechárně.

Tam bude s bývalými spoluhráči trávit čas až do konce srpna. A může tak nadále využívat rad nejen hráčů, kteří zkušeností v zámoří prošli, ale také kouče Svobody. „Řešíme spolu detaily. Něco mi předal, já si to vzal k srdci. Budu na sobě dál pracovat, jsem rád za každou radu,“ podotkl rodák z Brna.

Tipy, jak si počínat při honbě za minutáží v NHL, mu dává třeba exparťák Karel Plášek, jenž o nejprestižnější soutěž světa bojoval neúspěšně. Kunc si ale vyslechl i poznatky od mistra světa Lukáše Dostála. „Dosty říkal, že si to mám především užít. A že to mám uchopit za správný konec, protože taková možnost se naskytne možná jednou za život. Vždy, když se s někým potkám, tak se vyptávám. I kdyby to byla jen jedna věta, která by mi mohla pomoct, tak si ji zapamatuju. Co nejzásadnějšího jsem zatím slyšel? Že si nemám nechat nic líbit,“ usmál se Kunc.

V organizaci Utah Mammoth se potká i s dalším českým reprezentantem, gólmanem Vejmelkou, s tím však zatím v kontaktu nebyl. „Ale těším se na něj!“ zazubil se.

Nebýt reprezentace, nejsem tu

Šanci zahrát si v nejslavnější lize světa přihrála Kuncovi životní sezona, kterou v Moře zažil, ačkoliv tým měl takřka tragickou sezonu. V základní části extraligy měl Kunc bilanci 35 kanadských bodů (13+22), čímž o dvanáct bodů překonal své dosavadní maximum z předminulého ročníku. S Českem se nakonec loučí s výčtem 233 extraligových zápasů (z nichž 25 odehrál v dresu Komety a zbytek v Olomouci), ve kterých nasbíral 92 bodů (36+56).

Výtečná a hlavně rostoucí fazona vynesla Kuncovi reprezentační nominaci od trenéra Radima Rulíka. Na přípravný kemp dostal Kunc povolání už po sezoně 2023/24, v seniorském národním týmu si ovšem debut odbyl „až“ v minulém ročníku, celkem naskočil do pěti zápasů.

„Reprezentace mi otevřela oči. Ukázala mi, že extraliga je na velice dobré úrovni, dokázali jsme hrát vyrovnaně se Švýcary i Švédy, zjistil jsem, že jsou to stejní kluci jako my tady. Mezi extraligou a švédskou nebo švýcarskou ligou už nejsou takové rozdíly, je to víceméně už jenom o mentální stránce, o tom, jak dokáže být hráč v danou chvíli připravený,“ všiml si Kunc.

Ocenil i styl reprezentace pod koučem Rulíkem. „Mně osobně tento styl sedí. Jsem vděčný, že mi dal trenér šanci. Kdybych se totiž nepodíval do reprezentace, myslím, že bych žádnou smlouvu s Utahem nepodepisoval,“ připustil.

Michal Kunc (uprostřed) přijímá gratulace k prvnímu gólu v reprezentaci.

Na reprezentačních srazech sdílel pokoj s olomouckým parťákem Petrem Fridrichem. „Šanci prosadit se v NHL určitě má, je tam ale spousta kvalitních hokejistů, budu mu držet palce. Já vlastně nedokážu vypíchnout jednu věc, co by ho zdobila. Je výborně charakterově nastavený, na ledě i mimo něj doopravdy maká. Nebojí se hrát s pukem, dobře bruslí, dokáže vzít ošidné situace na sebe,“ prozradil MF DNES Fridrich.

Právě vlastnosti jako zarputilost, obětavost a neúnavnost ale celky v NHL oceňují. „U mě je hra založená na tom bruslit, dohrávat, bojovat, získat puky… To mají v Americe rádi,“ uvědomuje si Kunc.

Kuncíku, moc ti to přejeme

V Salt Lake City podepsal Kunc roční dvoucestnou smlouvu, to znamená, že bude-li součástí prvního týmu v NHL, bude mít vyšší plat, než kdyby hrál pouze AHL, kde by nastupoval za tým Tucson Roadrunners. Ačkoliv na sociálních sítích s pozorem sleduje novinky v týmu, v USA ještě osobně nebyl.

„Já s klubem moc v komunikaci nebyl, protože to víceméně vše řeší agent. A s ním já řeším, co hokejky, brusle, nože... Za pár dní jedu na ambasádu do Prahy, pak budu muset řešit letenky,“ vysvětlil.

Michal Kunc (vlevo) v utkání proti Švýcarsku.

Na konci léta jej bude v Utahu čekat tropické klima. „Je tam obrovsky vedro, no, to jsme se hned s přítelkyní dívali,“ usměje se.

„V zahraničí jsem nikdy nehrál, je to pro mě nová zkušenost, úplně něco jiného. Moc se na to ale těším. Snažím se po fyzické stránce připravit nejlépe, jak jen budu moct. Ale nevím, co moc očekávat, asi pár nových věcí poznám. Když jsem podepisoval smlouvu, něco jsme si řekli, ale to pak většinou bývá jinak. Doufám, že si zvyknu a bude to v pohodě a že se vše bude vyvíjet správným směrem,“ přeje si Kunc.

Kromě fyzičky zlepšuje na hodinách angličtiny i jazyk, k čemuž mu pomáhá i zmezinárodnění olomoucké kabiny, do které v létě přišla řada posil z ciziny. „Aspoň něco pochytím. Pak pojedu do Ameriky zabojovat o NHL a udělám pro to maximum,“ hlásil.

Fandit na dálku budou i kamarádi Konrád s Fridrichem, kteří vzkázali: „Kuncíku, moc ti to přejeme!“