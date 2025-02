Největší úlovek? Gól za repre a obří vyza. Všeuměl Kunc o rybaření, sportech i vzteku

„Můj život je sport,“ reaguje tahoun Olomouce, který podle hlasování redaktorů MF DNES obsadil první místo mezi extraligovými hráči za měsíc leden.

Nejen díky čtrnácti nasbíraným bodům (8+6). Za všestrannost. Formu si přenesl i na Švédské hry, kde ze třetí lajny navrch zapsal gól a asistenci.

Je víc klidný nebo akční? Usměvavý kluk z Popůvek u Brna se špetkou moravského dialektu vypráví, jak všechno stíhá a prožívá. Sám, s kamarády, s rodinou. Doma, na ledě, na greenech. Či na rybách, kde jednou lapil i zhruba padesátikilovou a přes dva metry dlouhou vyzu. Svůj největší úlovek.

Mám si už vás pomalu představovat jako Jakuba Vágnera?

Neříkám, že jsem úplný amatér, ale tady to mám hodně daleko. Osobně mě pak ani úplně neláká jezdit někam do Amazonie a bát se o vlastní zdraví. Ani kvůli rybaření do zahraničí nejezdím, pokud se teda nepočítá, že jsem si párkrát nahodil v Chorvatsku do moře.